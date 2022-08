L’ambassadeur d’Ukraine dira aux députés que le Canada doit revenir sur la décision russe concernant les turbines

OTTAWA –

L’ambassadrice de l’Ukraine au Canada exprimera aujourd’hui clairement la déception de son pays face à la décision du Canada d’autoriser le retour de l’équipement de pipeline qui se trouvait à Montréal pour des réparations à un géant de l’énergie contrôlé par l’État en Russie malgré les sanctions liées à la guerre.

Yulia Kovaliv doit comparaître devant un comité de députés examinant la décision d’Ottawa d’autoriser la livraison d’une turbine à Gazprom, que le Canada a sanctionnée suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, pour une utilisation dans le gazoduc Nord Stream 1 approvisionnant l’Allemagne en gaz naturel.

Le mois dernier, le gouvernement libéral a été critiqué pour avoir accordé à Siemens Energy une exemption sur les sanctions contre la Russie et avoir permis à la turbine de retourner en Allemagne, puis éventuellement en Russie pour être installée dans le pipeline.

Siemens Energy a obtenu un permis pour importer, réparer et retourner jusqu’à six turbines pour Gazprom et l’ambassade d’Ukraine a déclaré que Kovaliv renouvellerait ses appels à Ottawa pour révoquer la décision.

Kyiv a accusé le Canada de créer un dangereux précédent, arguant que les exemptions compromettent les sanctions imposées à la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine.

La ministre des Affaires étrangères Melanie Joly et le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson doivent également comparaître devant le comité des affaires étrangères de la Chambre des communes aujourd’hui, et le président libéral Ali Ehsassi a déclaré qu’il était important que les Canadiens sachent comment la décision a été prise.

Mercredi, Joly et la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock ont ​​​​tous deux insisté sur le fait que le retour des turbines utilisées dans le pipeline russe était nécessaire.

Mais ils ont également déclaré que le fait que la turbine reste en Allemagne après que le Canada a autorisé sa libération – et que la Russie a depuis réduit l’approvisionnement en gaz naturel de l’Allemagne à 20 % – révèle le niveau de malhonnêteté du président Vladimir Poutine.

La Russie avait cité le retour tardif de l’équipement comme raison de la réduction du flux de gaz naturel via le gazoduc qui relie l’Allemagne à la Russie.

“Nous avons appelé son bluff”, a déclaré Joly à Montréal mercredi lors d’une conférence de presse conjointe avec Baerbock. “Il est maintenant clair que Poutine militarise les flux d’énergie vers l’Europe.”

Ehsassi a déclaré que la réunion de jeudi de la commission des affaires étrangères aiderait à établir “les représentations diplomatiques qui ont été faites” autour de la décision.

L’ambassadrice d’Allemagne au Canada, Sabine Sparwasser, devrait également comparaître devant la commission, aux côtés de l’ambassadrice de l’Union européenne au Canada, Melita Gabric.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 août 2022