L’ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique limogé après avoir pointé une arme sur un collègue, rapporte le FT

Le ROYAUME-UNI ambassadeur auprès de Mexique a été discrètement abattu plus tôt cette année après avoir pointé un fusil sur un employé de l’ambassade locale, le Financial Times a rapporté vendredi. L’incident a été capturé dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

La vidéo de cinq secondes, publiée le 26 mai sur un compte X appelé Subdiplomatic, semble montrer Jon Benjamin assis sur le siège passager avant d’un véhicule, ramassant un fusil et le pointant vers une personne assise à l’arrière. On entend au moins une personne rire dans la vidéo pendant l’épisode.

CNN a contacté Benjamin mais n’a pas reçu de réponse.

Un porte-parole du Bureau britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) a déclaré samedi à CNN : « Nous sommes au courant de cet incident et avons pris les mesures appropriées », ajoutant : « Lorsque des problèmes internes surviennent, le FCDO dispose de processus RH robustes pour les résoudre. »

Des personnes proches du dossier ont déclaré au Financial Times que Benjamin aurait été licencié peu après l’incident, lors d’un voyage officiel dans les États mexicains de Durango et Sinaloa en avril.

CNN a également contacté le ministère mexicain des Affaires étrangères pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse. Lorsqu’on lui a demandé des détails, l’ambassade du Royaume-Uni au Mexique a renvoyé les questions de CNN au ministère britannique des Affaires étrangères.

Le site Internet du gouvernement britannique indique que Benjamin n’est plus envoyé. Sa page biographique se lit comme suit : « Jon Benjamin a été ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique entre 2021 et 2024 » – et ce poste est répertorié dans une section intitulée « Rôles antérieurs au sein du gouvernement ». Le site n’explique pas pourquoi il n’occupe plus ce rôle.

Mexique – qui détient des sièges présidentiels, nationaux et locaux élections Dimanche – fait face à une criminalité violente endémique, avec un taux vertigineux crime et taux d’homicides.