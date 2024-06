L’ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique expulsé après avoir brandi une arme massive sur un employé

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique aurait été expulsé de son poste après avoir pointé un énorme fusil d’assaut sur l’un de ses employés, un incident qui a fait surface. vidéo et publié sur les réseaux sociaux. Jon Benjamin, qui était le représentant du Royaume-Uni au Mexique depuis 2021, pouvait être vu dans la vidéo jouant le rôle d’un tireur d’élite alors qu’il pointait son énorme arme sur un employé visiblement agacé assis derrière lui. Dans le texte accompagnant le message, le compte anonyme qui a partagé la vidéo a qualifié les actions de Benjamin de sourd « dans un contexte de meurtres quotidiens au Mexique par des trafiquants de drogue ». Benjamin a été limogé peu après l’incident d’avril, ont indiqué des sources. Le Financial Times. Il n’apparaît plus sur le site Web de l’ambassade britannique du Mexique et sa biographie gouvernementale reflète la fin de son mandat en 2024. Le Mexique a été secoué par une violence croissante des cartels ainsi que par une violence politique choquante ces derniers mois : au moins 23 candidats électoraux ont été assassinés. cette année.