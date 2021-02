L’ambassadeur du Myanmar à l’ONU promet de se battre après son licenciement par la junte

Bloomberg

La lettre annuelle « Tone Deaf » de Buffett jette des controverses majeures

(Bloomberg) – La lettre annuelle de 15 pages de Warren Buffett aux actionnaires samedi a fait mention de la pandémie qui a ravagé le monde en 2020 exactement une fois: l’une de ses entreprises de meubles a dû fermer pendant un certain temps à cause du virus, a noté le milliardaire sur Buffett a également évité la politique, malgré l’élection présidentielle contestée et les émeutes au Capitole américain, et n’a jamais abordé la race ou les inégalités même après que des manifestations et des troubles ont éclaté dans les villes du pays l’année dernière. Il a également évité de se plonger dans les pressions concurrentielles auxquelles est confronté son conglomérat, Berkshire Hathaway Inc., un sujet régulièrement disséqué dans les lettres de l’année dernière. l’opinion compte, qui a des entreprises qui ont été directement touchées par la pandémie, des compagnies d’assurance qui ont été influencées par le réchauffement climatique et l’inflation sociale – et il n’y avait pas un mot sur la pandémie », a déclaré Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, dans un entretien téléphonique. «Cela a été frappant pour moi. C’était un ton sourd et c’était décevant. »Buffett, 90 ans, a été inhabituellement calme depuis la réunion annuelle de mai de l’année dernière au milieu d’une multitude de problèmes auxquels les Américains sont confrontés. Ses lettres annuelles sont souvent considérées comme une occasion d’offrir aux investisseurs une aide à comprendre sa réflexion sur les grands sujets et les tendances du marché, en plus de détails sur la façon dont son conglomérat se porte.Mais le PDG de Berkshire pèse soigneusement ses mots et certains sujets, comme la pandémie, le risque de virer dans un territoire politique très controversé, Jim Shanahan, analyste chez Edward D. Jones & Co., a déclaré dans une interview. «Il y a eu beaucoup de commentaires sur la pandémie et son impact sur les entreprises, mais en ne disant rien dans la lettre, je pense que c’est juste un moyen d’essayer d’éviter de dire quelque chose qui pourrait être perçu comme une déclaration politique, ce qu’il était moins disposé à faire ces dernières années », a déclaré Shanahan. t répondre immédiatement à une demande de commentaire placée en dehors des heures de bureau habituelles.Buffett est également resté silencieux sur des sujets clés de son conglomérat, tels que l’environnement de marché au milieu d’une année tumultueuse – et le travail de Selon Cole Smead, dont Smead Capital Management supervise les investissements dans le Berkshire, des adjoints aux investissements comme Todd Combs et Ted Weschler. «Ce qui ne se trouve pas dans la lettre», a déclaré Smead, président et gestionnaire de portefeuille de la société. «Je pense que juste à maintes reprises dans cette lettre étaient des péchés par omission.» Voici d’autres points à retenir de la lettre de Buffett et du rapport annuel de Berkshire: 1. Buffett compte sur des rachats plutôt que sur des offres Le Berkshire a racheté un montant record de 24,7 milliards de dollars de ses propres actions alors que Buffett luttait pour trouver de meilleurs moyens d’investir son énorme tas de liquidités. « Cette action a augmenté votre participation dans toutes les entreprises de Berkshire de 5,2% sans que vous ayez à toucher votre portefeuille », a déclaré Buffett à la fin de l’année dernière. la lettre, qui a souligné que la société «n’a fait aucune acquisition importante» en 2020. Le Berkshire a fait un peu de progrès dans la réduction de la pile de trésorerie, qui a chuté de 5% au quatrième trimestre à 138,3 milliards de dollars. Buffett a eu du mal à suivre le rythme des flux ces dernières années, car Berkshire a jeté des liquidités plus rapidement qu’il ne pouvait trouver des actifs à rendement plus élevé, ce qui a entraîné une augmentation des rachats d’actions. Apple est aussi précieux pour Berkshire que l’investissement de 120 milliards de dollars de BNSF RailroadBerkshire dans l’action Apple Inc. est devenu si précieux que Buffett le place dans la même catégorie que l’entreprise ferroviaire tentaculaire qu’il a passé une décennie à construire. 2016, et n’a dépensé que 31,1 milliards de dollars pour tout acquérir. La montée en flèche de la valeur depuis lors la place parmi les trois principaux actifs de l’entreprise, aux côtés de ses assureurs et de BNSF, l’achat du chemin de fer américain réalisé en 2010, selon la lettre annuelle. «À certains égards, c’est son genre d’activité», a déclaré James Armstrong , qui gère les actifs, y compris les actions Berkshire, en tant que président de Henry H. Armstrong Associates. «C’est vraiment un nom de marque, c’est mondial, c’est un produit absolument addictif.» Buffett avait toujours hésité face aux investissements technologiques, affirmant qu’il ne comprenait pas assez bien les entreprises. Mais la montée en puissance de députés, dont Combs et Weschler, a amené Berkshire profondément dans le secteur. En plus d’Apple, le conglomérat a accumulé des participations dans Amazon.com Inc., la société de cloud computing Snowflake Inc. et Verizon Communications Inc..3. Buffett concède une erreur dans un accord de 37,2 milliards de dollarsBuffett a admis avoir commis une erreur en achetant Precision Castparts Corp. il y a cinq ans pour 37,2 milliards de dollars. «Personne ne m’a induit en erreur – j’étais tout simplement trop optimiste quant au potentiel de profit normalisé de PCC.» Berkshire a pris une dépréciation de près de 11 milliards de dollars l’année dernière qui était en grande partie liée à Precision Castparts, le fabricant d’équipements pour les industries aérospatiale et énergétique basé à Portland, Oregon, la pandémie était le principal coupable. Precision Castparts a connu des difficultés alors que la demande de vols a chuté, ce qui a incité les compagnies aériennes à garer leurs jets et à réduire leurs horaires. Moins de vols signifie une demande plus faible de pièces de rechange et de nouveaux avions. Precision a réduit ses effectifs d’environ 40% l’année dernière, selon le rapport annuel de Berkshire. Gains de profit grâce au chemin de fer et aux fabricants Malgré les effets de la pandémie qui continuent de frapper l’ensemble des entreprises de Berkshire, le conglomérat a enregistré un gain de près de 14% de son bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt. chemin de fer BNSF depuis son achat en 2010 et l’un des meilleurs trimestres pour les opérations de fabrication depuis la mi-2019. Au revoir Omaha, Bonjour Los Angeles La réunion annuelle du Berkshire a attiré pendant des années des foules de fans de Buffett à Omaha, Nebraska, où le conglomérat est basé. Cette année, le spectacle déménage sur la côte ouest.Bien que toujours virtuel en raison de la pandémie, la réunion annuelle sera filmée à Los Angeles, a annoncé samedi la société, ce qui rapprochera l'événement du domicile du partenaire commercial de longue date de Buffett, Charlie Munger. Buffett et Munger seront rejoints par deux adjoints clés, Greg Abel et Ajit Jain, qui répondront également aux questions.Buffett et Abel, qui vit plus près du siège de Berkshire, ont été confrontés l'année dernière à «une arène sombre, 18 000 sièges vides et une caméra» à la réunion annuelle, a déclaré Buffett dans sa lettre. Le milliardaire de 90 ans a déclaré qu'il prévoyait de tenir une réunion en personne en 2022.