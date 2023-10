L’ambassadeur du Canada sur les ponts aériens, vivant au milieu des sirènes en Israël

L’ambassadrice du Canada en Israël affirme qu’elle et le personnel accru travaillant à l’ambassade à Tel Aviv « font face » aux sirènes de roquettes et restent concentrés sur le transport aérien du plus grand nombre possible de Canadiens hors du pays au cours des prochains jours, tout en trouvant une issue pour ceux de Gaza restent incertains.

« Nous travaillons sur la liste aussi vite que possible pour assigner des personnes à des vols », a déclaré l’ambassadrice Lisa Stadelbauer lors d’une entrevue dimanche avec l’animatrice de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos. « Deux de plus aujourd’hui, deux de plus demain, et ensuite nous évaluerons les besoins. Nous continuerons à rouler tant que la demande sera là. »

Le week-end dernier, des militants du Hamas ont attaqué Israël et pris des otages, entraînant une série de frappes aériennes de représailles sur Gaza. Des milliers de personnes ont été tuées, blessées et déplacées à cause de la guerre en cours. Jusqu’à présent, quatre Canadiens ont été confirmés morts, tandis que trois sont toujours portés disparus.

Le Canada a commencé jeudi à évacuer par voie aérienne les citoyens bloqués, leurs familles et un petit nombre de ressortissants étrangers hors de Tel-Aviv jeudi, et les évacuations militaires – à l’aide de deux avions CC-150 Polaris transportant des passagers vers Athènes – se sont poursuivies tout au long du week-end.

Avec deux vols prévus dimanche, l’ambassadeur estime qu’environ 1 000 passagers auront été transportés par avion depuis l’aéroport international Ben Gourion d’ici la fin du week-end. La dernière mise à jour d’Affaires mondiales Canada, samedi soir, indique qu’il y a actuellement plus de 6 806 Canadiens enregistrés en Israël auprès du gouvernement canadien.

Même si la majorité des quelque 700 passagers transportés jusqu’à présent étaient des citoyens canadiens, ils comprenaient également des Israéliens, des Américains, des Australiens, des Grecs et des Brésiliens, les responsables fédéraux ayant indiqué leur volonté d’aider les pays alliés à évacuer s’il y avait de la place à bord. vols.

Stadelbauer a déclaré que même si des centaines de citoyens supplémentaires ont manifesté leur intérêt pour un départ assisté alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, le nombre total de Canadiens qui seront évacués reste une cible mouvante.

« Nous pensions qu’il y avait environ 1 800 personnes concernées au total, ce sont donc des personnes qui ont manifesté leur intérêt. La façon dont cela se traduit par des personnes qui se présentent à l’aéroport est une autre histoire », a-t-elle déclaré. « Cela explique en partie pourquoi certains sièges deviennent vacants, parce que nous pensons que les gens vont se présenter et qu’ils ne le font pas. »

Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure l’intensification des combats pourrait avoir un impact sur la capacité du Canada à poursuivre les vols d’évacuation, l’ambassadrice a répondu qu’elle ne le savait pas.

« Ce qu’Israël fait avec son espace aérien, il m’est impossible de le dire… Nous nous adapterons à la situation actuelle à mesure qu’elle évolue. »

« C’est vraiment au jour le jour que nous évaluons cela, essayant de voir ce qui se passe. Si le conflit reste dans le sud et à Gaza, tout va bien là où nous sommes. Si le conflit dans le sud déclenche un conflit dans le au nord, le calcul devient légèrement différent. Mais nous avons des gens ici qui examinent la situation de très près, nous avons des gens à Ottawa qui l’examinent de très près… Nous commençons à être un peu légers pour prendre certaines de ces décisions. « .

À QUOI RESSEMBLE LA VIE À TEL AVIV ?

Après que l’ambassade ait été critiquée par les Canadiens qui ont signalé des difficultés considérables à obtenir une assistance consulaire au cours du premier week-end des attaques, Affaires mondiales Canada a envoyé un contingent de plus de deux douzaines d’employés dans la région pour aider à répondre à ce qui a été jusqu’à présent plus de 4 000 personnes. demandes de renseignements.

Stadelbauer a déclaré que cette augmentation de personnel avait « fait une grande différence » et qu’elle resterait en vigueur aussi longtemps que nécessaire.

Tout en décrivant l’environnement de l’ambassade comme une « ruche d’activité bourdonnante », cinq minutes seulement avant le début de l’entretien, l’ambassadrice a déclaré qu’elle se trouvait justement dans un abri anti-aérien après le déclenchement des sirènes de roquettes.

« C’est très calme ici en ce moment. Peut-être un quart du trafic que l’on voit normalement, les gens restent très près de chez eux, à proximité des refuges… Les gens sont très prudents. Il y a beaucoup d’anxiété, beaucoup d’inquiétude. , beaucoup de tension », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait en sécurité en ce moment, Stadelbauer a répondu « pour la plupart, oui ».

« J’ai confiance dans le Dôme de Fer… Et nos abris sont bons. L’infrastructure ici en Israël est telle que les gens ne sont jamais très, très loin d’un abri anti-bombes », a déclaré l’ambassadeur.

« Il y a un système sophistiqué de sirènes et donc nous savons que lorsque nous sommes à Tel Aviv, si nous entendons une sirène, c’est pour nous, c’est spécifique, et nous avons environ 90 secondes pour nous mettre à l’abri. Donc nous nous en sortons. «

QU’EN EST-IL DES CANADIENS À GAZA ?

Alors que les forces militaires israéliennes se préparent à une invasion terrestre imminente, des millions de Palestiniens reçoivent l’ordre de trouver une issue. Le gouvernement canadien s’efforce toujours de trouver un moyen de permettre aux 460 Canadiens enregistrés en Cisjordanie et à Gaza de partir.

Il était prévu samedi de faire sortir les Canadiens de Gaza par un poste frontalier avec l’Égypte, mais cette opération a été annulée en raison de la violence dans la région.

Le Premier ministre Justin Trudeau a publié samedi une déclaration exprimant sa profonde préoccupation face à la situation humanitaire « désastreuse » à Gaza.

« L’accès rapide et sans entrave aux secours via un couloir humanitaire est essentiel pour répondre aux besoins urgents des civils à Gaza. Le droit international, y compris le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, doit être respecté et les civils, les journalistes, les travailleurs humanitaires et le personnel médical doivent être « La perte de vies civiles est profondément inquiétante », a déclaré Trudeau.

Lorsqu’on lui a demandé dimanche matin si elle était au courant de plans actualisés visant à faire sortir ces Canadiens, en particulier les quelque 70 Canadiens enregistrés dans la bande de Gaza densément peuplée, Stadelbauer a répondu qu’elle n’était pas au courant étant donné qu’elle se concentrait sur ce qui se passe en Israël.

« Mes collègues… travaillent très, très dur, discutant avec des partenaires, discutant avec des Israéliens, parlant avec des Egyptiens pour essayer de faire sortir ces gens », a-t-elle déclaré.