L’ambassadeur du Canada en Chine déclare que les nations doivent coopérer malgré les relations tendues

Alors que les relations entre le Canada et la Chine sont tendues, l’ambassadeur du Canada en Chine a déclaré que les nations doivent trouver des domaines de coopération afin de poursuivre les conversations sur les questions bilatérales importantes.

« Nous devons nous assurer que nous tendons la main, que nous trouvons les domaines de coopération où nous pouvons et où cela a du sens », a déclaré Jennifer May, ambassadrice du Canada en Chine, dans une entrevue sur Rosemary Barton en direct.

« En même temps, nous avons un dialogue ouvert et franc sur des questions difficiles et nous nous défendons là où nous devons le faire aussi. »

May a déclaré que le Canada doit adopter une « approche variée » de sa relation avec la Chine pour faire progresser des dossiers tels que le commerce et le changement climatique, mais elle souligne que cela peut être difficile à faire car les Canadiens perdent de plus en plus confiance dans la relation, en particulier en raison aux allégations d’ingérence étrangère.

Jennifer May, ambassadrice du Canada en Chine, est présentée à Ottawa, le 28 septembre 2022. Dans une entrevue avec Rosemary Barton Live, elle a déclaré que le Canada et la Chine doivent coopérer « là où cela a du sens ». (Justin Tang/La Presse canadienne)

Citant des sources de sécurité nationale anonymes, le Globe and Mail et Global News ont rapporté que Pékin a déployé des opérations destinées à influencer et à intervenir dans la politique canadienne – y compris les élections de 2019 et 2021.

Ces opérations auraient comporté des tentatives d’intimidation et d’influence des parlementaires et de financement de candidats politiques, entre autres allégations.

Expulsions diplomatiques du tac au tac

En mai, le gouvernement fédéral a expulsé le diplomate chinois Zhao Wei, accusé d’avoir pris pour cible le député conservateur Michael Chong.

« Nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires intérieures », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué en mai. « Les diplomates au Canada ont été avertis que s’ils adoptent ce type de comportement, ils seront renvoyés chez eux. »

Zhao aurait joué un rôle dans les tentatives de recueillir des informations sur la famille de Chong et de l’intimider à Hong Kong en 2021 à la suite de la condamnation par le député de la conduite de Pékin dans la région du Xinjiang en tant que génocide.

Dans une réponse du tac au tac, la Chine a expulsé un diplomate canadien à Shanghai.

May a déclaré que c’est souvent ainsi que ces situations se déroulent, mais que c’est toujours « regrettable » et que cela a eu un « impact négatif » sur les relations entre le Canada et la Chine.

Mardi, la GRC a annoncé qu’elle enquêterait sur les allégations selon lesquelles la Chine aurait tenté de cibler et d’intimider Chong et sa famille. Le commissaire Mike Duheme a déclaré que cette affaire est l’une des plus de 100 enquêtes que la GRC a ouvertes sur l’ingérence étrangère.

La GRC enquête sur les allégations selon lesquelles la Chine aurait intimidé le député conservateur Michael Chong Le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a révélé aux députés que la force avait ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles la Chine aurait ciblé le député conservateur Michael Chong et sa famille. Il a également offert son aide à Élections Canada dans le cadre d'autres enquêtes impliquant Erin O'Toole et Jenny Kwan.

Le Canada doit répondre, que ce soit en privé ou en public, aux allégations de campagnes d’intimidation de la Chine contre les Canadiens, a déclaré May. Il y a différentes façons de le faire — la GRC en est une, les voies diplomatiques en sont une autre.

Les aspects positifs des relations entre les pays sont éclipsés

« Il est vraiment important que nous agissions, que nous transmettions cela aux Chinois », a-t-elle déclaré. « Parce qu’il est également extrêmement important que les Canadiens aient confiance dans leurs institutions et systèmes démocratiques. »

La question de l’ingérence étrangère étant une priorité pour les Canadiens, May affirme que le développement des aspects positifs importants de la relation Canada-Chine est entravé.

Elle souligne la Stratégie indo-pacifique et l’importance de la Chine en tant que marché pour les entreprises canadiennes ainsi que les accords bilatéraux sur l’atténuation des changements climatiques et le soutien à la croissance propre.

May a déclaré qu’il était important pour les deux nations de maintenir leurs relations à la lumière de leurs différences et de s’efforcer de favoriser de meilleurs « canaux de communication ».

« Si nous ne parlions qu’aux personnes avec lesquelles nous sommes pleinement d’accord, nous serions en train de dialoguer avec nous-mêmes la plupart du temps », a-t-elle déclaré.

