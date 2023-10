EXCLUSIF – L’ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a fait des remarques à l’intention de l’organisation mondiale après avoir été arrêté par son personnel de sécurité, déclarant à Fox News Digital que l’antisémitisme est « très répandu » dans les couloirs de l’ONU.

« L’ONU est un bâtiment, et il est juste de dire que dans ce bâtiment, l’antisémitisme est malheureusement très répandu », a déclaré Erdan lors d’un entretien avec Fox News Digital. « Il existe de nombreux pays antisémites comme l’Iran qui veulent anéantir le seul et unique État juif, et nous n’entendons aucune condamnation contre l’Iran pour cela. »

Les commentaires d’Erdan interviennent après que le personnel de sécurité de l’ONU a arrêté l’ambassadeur israélien après qu’il ait quitté la salle de l’Assemblée générale pour protester contre un discours du président iranien Ebrahim Raisi.

Lors de sa protestation contre le discours, Erdan a brandi une photo de Mahsa Amini, la femme iranienne qui a déclenché des manifestations à travers le pays l’année dernière après avoir été tuée alors qu’elle était en garde à vue pour ne pas porter le couvre-chef approprié en public, avec une légende de la lecture de la photo d’Erdan : « Les femmes iraniennes méritent la liberté maintenant ! »

Erdan a exprimé son dégoût face au « tapis rouge » réservé au président iranien par l’ONU à Fox News Digital, notant que Raïssi est « responsable du meurtre de milliers de ses propres citoyens ».

« J’ai senti que je devais faire quelque chose », a déclaré Erdan. « Alors j’ai manifesté pacifiquement, et j’ai brandi la photo de Mahsa Amini et soudain… j’ai été brutalement malmené par la sécurité de l’ONU. »

Erdan a déclaré que sa détention « était un petit prix » à payer pour la manifestation, affirmant qu’il voulait transmettre un message important selon lequel « le peuple d’Israël est solidaire du peuple iranien » contre « ce régime impitoyable ».

Le traitement réservé au diplomate israélien au sein de l’organisation mondiale n’est peut-être pas une surprise, Erdan soulignant qu’il existe de nombreux exemples d’antisémitisme dans les couloirs de l’ONU.

« Nous venons d’entendre le président palestinien, le président Abbas, déformer, nier l’Holocauste, justifiant presque ce qu’Hitler a fait », a déclaré Erdan sur Fox News Digital. « Personne n’a dit un mot. »

Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, âgé de 87 ans, a déclaré en août que les Juifs étaient ciblés par l’Allemagne nazie en raison de leur « rôle social » en Europe et non de leur religion, selon un rapport de Reuters.

Ces propos ont été condamnés à la fois par les États-Unis et l’Union européenne, mais seulement deux semaines plus tard, tandis qu’un porte-parole d’Abbas a affirmé à Reuters que ces propos ne constituaient pas un déni de l’Holocauste.

L’ambassadeur israélien a également évoqué les efforts en cours pour normaliser les relations avec l’Arabie saoudite, notant que les accords d’Abraham de l’ère Trump constituaient un grand pas en avant et pourraient « transformer notre région ».

« Si la paix est réalisée entre Israël et l’Arabie saoudite, cela aura un effet domino qui amènera de nombreux pays musulmans à emboîter le pas et mettra définitivement fin au conflit israélo-arabe », a déclaré Erdan.

Alors qu’Erdan a exprimé sa gratitude envers le travail de l’ancien président Donald Trump, il a souligné que l’administration Biden a poursuivi sur sa « dynamique », même si parfois Israël et la nouvelle administration ont des « désaccords fondamentaux ».

« Quelle que soit l’administration à Washington, le lien entre Israël et les États-Unis d’Amérique est incassable », a déclaré Erdan. «

En ce qui concerne l’antisémitisme à l’ONU, Erdan a également fait valoir que de nombreux employés dans ses salles ont fait des déclarations antisémites ou ont été impliqués dans des « enquêtes » antisémites, ce qui, selon lui, devrait être éradiqué par l’organisme mondial.

« J’attends des dirigeants de l’ONU, du secrétaire général et des hauts fonctionnaires qu’ils agissent et ne se contentent pas de prononcer de belles paroles vides de sens contre l’antisémitisme », a déclaré Erdan. « Ils n’essaient même pas de lutter contre l’antisémitisme qui prévaut à l’ONU. Malheureusement, oui, l’ONU est contaminée par l’antisémitisme, mais j’essaie de faire de mon mieux pour lutter contre cela. »

Contacté par Fox News Digital, le bureau du secrétaire général de l’ONU a nié avoir déroulé un « tapis rouge » à l’Iran.

« Il n’y a pas de tapis rouge à l’ONU », a déclaré à Fox News Digital un porte-parole du secrétaire général de l’ONU, António Guterres. « Tout le monde a droit aux mêmes tapis verts ternes. »

Le porte-parole a également déclaré que le secrétaire général ne pouvait pas être « tenu responsable des paroles d’un État membre », mais a fait valoir que Guterres avait un solide bilan en matière de lutte contre l’antisémitisme, tant « en paroles qu’en actes ».

« Le Secrétaire général, en paroles et en actions, a toujours traité Israël comme un Etat membre avec les mêmes droits et responsabilités que n’importe quel autre », a déclaré le porte-parole. « Sa voix a été l’une des plus fortes sur la scène mondiale, condamnant l’antisémitisme et la tendance – malheureusement – ​​croissante du révisionnisme historique. »