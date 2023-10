L’ambassadeur d’Israël fustige la déclaration du Conseil de l’ONU critiquant Israël : « Combien de Juifs assassinés faudra-t-il ? »

Gilad Erdan, ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies a réprimandé les récentes déclarations sur les attaques terroristes du Hamas par le Conseil des droits de l’homme et son commissaire, les qualifiant de « fausses » et « immorales ».

Une déclaration apparemment anti-israélienne du CDH a été prononcée lundi par l’ambassadeur Zaman Mehdi du Pakistan.

« Au nom des Etats membres du CIO, nous exprimons nos profondes inquiétudes face à la perte de vies innocentes dans les territoires palestiniens occupés et ailleurs », a déclaré Mehdi. « Malheureusement, ces énormes pertes en vies humaines et cette violence incessante sont un triste rappel de plus de sept décennies d’occupation étrangère illégale, d’agression et de manque de respect du droit international, y compris des résolutions de l’UNESCO. »

Dans une déclaration mardi, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a appelé Tsahal et le Hamas à « respecter le droit international humanitaire » et à désamorcer les tensions. Il a également critiqué le « siège total » de Gaza par Israël.

« Ils doivent immédiatement cesser les attaques ciblant les civils et les attaques susceptibles de causer des morts et des blessés disproportionnés parmi les civils ou d’endommager des biens civils », a déclaré Turk.

S’adressant à Turk, Erdan a déclaré que le CDH avait « perdu son sens moral ».

« Israël vient de subir les plus graves atrocités en matière de droits de l’homme depuis l’Holocauste », a déclaré Erdan. « Combien de Juifs morts faut-il pour justifier une réponse proportionnée contre une organisation terroriste génocidaire ? Est-ce 1 000 ? Six millions ? Peut-être 10 millions – la population d’Israël ? C’est, après tout, l’objectif publiquement déclaré du Hamas. Alors je Je vous le demande, combien de Juifs assassinés faut-il pour que vous souteniez le droit d’Israël à l’autodéfense ? »

Erdan a également ajouté qu’Israël « continuera à se protéger » et que le CDH a fait des « comparaisons fausses et immorales ».

« Le monde ne peut pas accepter une norme morale aussi déformée qui garantit malheureusement que ces atrocités continueront », a conclu l’ambassadeur. « Nous anéantirons les infrastructures terroristes du Hamas ! »

Greg Wehner de Fox News Digital a contribué à ce rapport.