L’ambassadeur d’Israël critique l’ONU pour une réunion sur sa visite au mont du Temple

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a fustigé l’organisation pour avoir convoqué une réunion pour discuter de la visite d’un responsable israélien sur un lieu saint de Jérusalem.

“La récente visite du ministre Ben-Gvir sur le mont du Temple n’était pas une incursion dans al-Aqsa ou toute autre invention que les Palestiniens ont qualifié de sa visite”, a déclaré l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, lors d’un discours cinglant devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Jeudi. “La visite du ministre Ben-Gvir était conforme au statu quo, et quiconque prétend le contraire ne fait qu’envenimer la situation.”

Erdan a également proclamé que “les Juifs sont autorisés à visiter le Mont du Temple. Chaque Juif!”

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a visité le Mont du Temple ou Haram al Sharif, un lieu sacré pour les peuples juif et musulman, respectivement. Sa visite, enregistrée par vidéo, comprenait un moment précis au cours duquel il a regardé la caméra et a déclaré : “Nous ne cédons pas. Nous ne nous rendons pas. Nous ne clignons pas des yeux” – une référence à la revendication juive de la site – selon le Washington Post.

Un législateur israélien a accusé Ben Gvir d'”aiguillonner le monde entier” par ses actions, ce qui a suscité des protestations dans le monde arabe et fait craindre aux pays occidentaux qu’Israël ne respecte pas les accords de longue date concernant l’accès à ces sites.

Ben-Gvir n’a enfreint aucune loi, mais le peuple juif soutient qu’il est interdit d’aller au Mont du Temple, également connu sous le nom de “lieu du Saint des Saints”.

La visite a incité les représentants des Émirats arabes unis à convoquer une session urgente du Conseil de sécurité de l’ONU sur la visite, qui s’est rapidement échauffée alors que les représentants israéliens et palestiniens se disputaient verbalement.

Secrétaire adjoint de l’ONU–Le général Khaled Khiari a qualifié la visite de “particulièrement incendiaire” étant donné “le plaidoyer passé de Ben-Gvir pour des changements au statu quo”. La nécessité de maintenir la compréhension actuelle de la propriété partagée du site reste essentielle pour de nombreux décideurs politiques concernant Jérusalem.

“En ce moment sensible, tous les efforts visant à réduire les tensions doivent être encouragés, tandis que les provocations, les mesures incendiaires, les actions unilatérales et les menaces de violence doivent être catégoriquement rejetées”, a déclaré Khiari.

Le représentant de la France à l’ONU, Nicolas de Rivière, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à “veiller au respect du statu quo des lieux saints”.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis à l’ONU, Robert Wood, a également insisté sur le fait que “la plate-forme gouvernementale de Netanyahu appelle à la préservation du statu quo en ce qui concerne les lieux saints”.

“Nous attendons du gouvernement israélien qu’il donne suite à cet engagement”, a déclaré Wood.

Le statu quo permet aux seuls musulmans de pratiquer leur culte sur le site, où se dresse la mosquée Al-Aqsa. Les partisans de Ben Gvir insistent sur le fait que le ministre n’a jamais marché sur l’emplacement supposé du Saint des Saints et n’a jamais prié, évitant ainsi toute violation.

Le représentant palestinien auprès de l’organisme mondial, Riyad Mansour, a qualifié Ben-Gvir de “ministre extrémiste d’un État extrémiste”, reconnu coupable d’incitation et connu pour ses “opinions racistes”. Mansour a déclaré que Ben Gvir s’était engagé à permettre aux Juifs de prier sur le site et a exhorté les nations “à respecter le droit international et le statu quo historique” et a averti que “s’ils ne le font pas, notre peuple palestinien le fera”.

Erdan a qualifié la session de “déchet” qui ne montrerait “rien”, soulignant que des dizaines de milliers de voyageurs juifs visitent le site tant qu’ils entrent par “une entrée spécifique, des jours spécifiques, à des heures limitées, en petits groupes et sous gros détail de sécurité.”

“Lorsque ce conseil consacre son temps précieux à” montrer à propos de rien “, il légitime les mensonges empoisonnés des Palestiniens et, par conséquent, permet aux terroristes de continuer dans leurs voies meurtrières”, a déclaré Erdan.

“Bien que le Mont du Temple ne soit malheureusement pas encore une maison de prière pour toutes les nations, c’est toujours le droit de chaque Juif – quel que soit son titre – d’au moins, au moins visiter ce lieu saint des plus sacrés”, a-t-il ajouté. “Les Juifs continueront à visiter le Mont du Temple, et quiconque croit en la tolérance et la coexistence devrait soutenir cela.”

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.