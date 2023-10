L’ambassadeur d’Israël à l’ONU « choqué » de voir des partisans du terrorisme à New York et remercie les Américains qui soutiennent l’État juif

Ils riaient et applaudissaient aux meurtres sauvages et horribles d’Israéliens.

Un groupe de manifestants qui se présentent comme « pro-palestiniens » sont en réalité des partisans du Hamas, affirment les critiques, qui soulignent les déclarations et les signes incendiaires qui émergent des manifestations.

« Je suis choqué de voir ici des gens dans les rues de New York appeler au meurtre de civils innocents en Israël, soutenant une organisation islamiste génocidaire comme le Hamas », a déclaré l’ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan.

« Il y a des gens qui veulent voir la mort d’Israël, la mort de l’Amérique. Cela me rend très triste de voir ces gens ici à New York. »

Erdan peut entendre les chants contre sa nation depuis son bureau, et il peut entendre les partisans pro-israéliens, dans la rue devant la mission israélienne à l’ONU, séparés les uns des autres par la police des différents côtés de la rue.

Mais c’est l’écho de la philosophie terroriste islamique radicale, la même qui a poussé les nazis à se lancer dans l’Holocauste au prix de la mort de plus de 6 millions de Juifs il y a 70 ans, qui reste la même aujourd’hui.

« Nous ne croyons pas que ceux qui soutiennent une organisation génocidaire comme le Hamas, et le Hamas est égal à ISIS, et qu’ils se comportent exactement comme les nazis, les escadrons de la mort des nazis… que puis-je leur dire ? » il demande.

« Ces personnes devraient être traitées comme [pariahs]. Ils devraient être délégitimés. Personne ne devrait les écouter. En les voyant ici, je ne pense pas qu’ils puissent être convaincus. C’est comme parler à certains membres du Congrès qui ont une idéologie antisémite, Rashida Tlaib ou Ilhan Omar. Que puis-je leur dire ? Je veux dire, ils ne peuvent pas être convaincus. »

« Nous venons de voir 700 civils innocents, bébés, mères, grands-parents, survivants de l’Holocauste, massacrés, massacrés par des agents barbares du Hamas. Et vous êtes ici pour les soutenir ? Que puis-je dire à ces gens ? Vraiment, ça me fait pleurer », a-t-il déclaré. . Ce nombre s’élève désormais à plus de 1 000.

Les manifestants affirment qu’ils soutiennent simplement les droits du peuple palestinien, exigeant que les États-Unis coupent le financement d’Israël et exigent un cessez-le-feu immédiat. Mais les observateurs notent que leur rhétorique dure, qui célèbre les assassinats terroristes et en appelle à davantage, peut être considérée comme une trahison de leurs principes apparents.

Ces critiques n’ont pas dissuadé Erdan de défendre la cause de son pays.

« Nous sommes reconnaissants au peuple américain et à l’administration pour avoir offert toute leur aide », a-t-il déclaré, soulignant le soutien de sources inattendues.

« Même à l’ONU en ce moment, on me serre dans mes bras. Beaucoup de mes collègues m’approchent, certains d’entre eux sont des ambassadeurs qui ne me parlent presque pas. Mais ils présentent désormais leurs condoléances et proposent leur aide. »

Alors qu’Erdan parlait dans son bureau, il l’a fait devant un drapeau israélien encadré, en lambeaux et déchiré. Le drapeau a flotté au World Trade Center le 11 septembre et a été récupéré des décombres.

Seth Andrews de Fox News a contribué à ce rapport.