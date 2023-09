L’ambassadeur d’Israël à l’ONU arrêté après avoir quitté l’Assemblée générale pour protester contre le discours du président iranien

Le personnel de sécurité de l’ONU a arrêté mardi l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies peu après qu’il ait quitté la salle de l’Assemblée générale pour protester contre un discours du président iranien Ebrahim Raisi.

On ignore pourquoi il a été détenu, mais il a ensuite été relâché. Fox News Digital a contacté l’ONU pour obtenir ses commentaires.

Avant de sortir en trombe de la salle de l’Assemblée générale, Gilad Erdan a brandi une photo de Mahsa Amini, une Iranienne qui a été brutalement assassinée l’année dernière par la soi-disant police des mœurs du pays parce qu’elle ne portait pas correctement son hijab.

Le meurtre d’Amini a déclenché des vagues de protestations à travers la République islamique, qui ont été accueillies par une répression brutale.

Une légende accompagnant la photo d’Amini prise par Erdan disait : « Les femmes iraniennes méritent la liberté maintenant ! »

La présence de Raïssi à l’Assemblée générale de l’ONU a attiré les manifestants hors de la salle.

Erdan, qui a quitté la salle de l’Assemblée générale avec la délégation israélienne, a déclaré que l’ONU avait atteint « un nouveau creux moral » en donnant une tribune à Raïssi, qu’il a qualifié de « ignoble meurtrier ».

« Pendant que le boucher de Téhéran s’exprime à l’ONU et est respecté par la communauté internationale, des centaines d’Iraniens manifestent dehors, criant et appelant la communauté internationale à se réveiller et à les aider », a déclaré Erdan dans un communiqué.

« C’est une honte que les États membres restent à écouter un meurtrier de masse. Il ne devrait pas être possible à un meurtrier avec du sang sur les mains de recevoir une tribune ici à l’ONU. J’ai quitté le discours pour préciser que l’État de Israël se tient aux côtés du peuple iranien. J’appelle la communauté internationale à mettre fin à cette folie et à empêcher les meurtriers et les antisémites de venir s’exprimer ici à l’ONU.

Le discours de Raisi à l’Assemblée générale de l’ONU était chargé de tirs contre les États-Unis, qu’il accusait d’être responsables de l’instabilité du monde.

« [A]Alors que les nations indépendantes s’orientent de plus en plus vers la coopération et la convergence, certaines puissances tentent d’inciter à des conflits dans différentes régions en utilisant une mentalité de guerre froide, elles s’efforcent de reconstituer des blocs sur un plan mondial », a déclaré Raïssi.

« Cet effort régressif constitue une menace importante pour la sécurité et la prospérité des nations. La République islamique d’Iran maintient fermement qu’il ne faut pas permettre la formation d’un nouveau clivage Est-Ouest. »

L’ancien président Trump a sanctionné Raïssi pour son rôle dans le massacre de 5 000 prisonniers politiques iraniens en 1988 et dans le massacre par le régime des mollahs de 1 500 manifestants iraniens en 2019.

Marta Dhanis et Benjamin Weinthal de Fox News ont contribué à ce rapport.