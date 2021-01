WASHINGTON – L’Iran n’a pas l’intention de s’entretenir avec l’administration Biden et attend que le nouveau président américain fasse le premier pas pour lever les sanctions et ramener les États-Unis à l’accord nucléaire multinational de 2015, a déclaré lundi l’ambassadeur de Téhéran à l’ONU à NBC News.

Dans sa première interview depuis que le président Joe Biden a prêté serment la semaine dernière, Amb. Majid Takht Ravanchi a déclaré au correspondant principal de NBC, Richard Engel, que l’Iran n’avait pas encore parlé à la nouvelle administration.

« Non, il n’y a eu aucune conversation entre l’Iran et les Etats-Unis après l’entrée en fonction de Biden », a déclaré Ravanchi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était envisagé d’ouvrir un dialogue direct avec Washington ou une communication indirecte par un intermédiaire, peut-être via le gouvernement suisse, Ravanchi a déclaré: « Nous ne prévoyons pas de lancer quoi que ce soit ».

Le ministère suisse des Affaires étrangères s’occupe de toute communication officielle des États-Unis avec l’Iran, parce que Washington n’a pas d’ambassade à Téhéran et pas de relations diplomatiques officielles avec l’Iran.

Faisant écho aux déclarations similaires du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, le diplomate iranien a déclaré que Téhéran n’était pas prêt à offrir des gestes de bonne volonté ou des mesures de confiance jusqu’à ce que les États-Unis reviennent à l’accord nucléaire qu’ils ont quitté en 2018.

Dans l’intervalle, l’Iran n’était pas pressé, a déclaré Ravanchi.

« C’est aux États-Unis de décider de la marche à suivre. Nous ne sommes pas pressés », a-t-il déclaré.

L’économie iranienne s’est considérablement contractée sous le poids des sanctions américaines qui ont été réimposées après que l’ex-président Donald Trump a retiré les États-Unis en 2018 d’un accord nucléaire international entre l’Iran et les puissances mondiales. L’accord, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint ou JCPOA, a introduit des limites strictes sur le programme nucléaire iranien en échange d’un assouplissement des sanctions économiques.

En tant que candidat, Biden a déclaré qu’il demanderait aux États-Unis de revenir à l’accord si l’Iran remplissait ses obligations au titre de l’accord.

Citant les déclarations de Biden, Ravanchi a déclaré que l’Iran voulait voir le nouveau président tenir ses promesses et que s’il le faisait, Téhéran serait prêt à respecter à nouveau les termes de l’accord.

« La balle est dans le camp américain », a déclaré Ravanchi.

« C’est totalement à la discrétion de la nouvelle administration. Ainsi, dès qu’ils auront mis en œuvre leurs obligations, l’Iran a déclaré à plusieurs reprises que l’Iran reviendrait à la pleine mise en œuvre de ses engagements. »

Malgré l’affirmation de l’Iran selon laquelle la première décision appartient à Washington, les membres de l’équipe de sécurité nationale de Biden ont suggéré que la nouvelle administration n’était pas sur le point de prendre une décision rapide de rejoindre l’accord nucléaire.

« Nous sommes loin de là », a déclaré Antony Blinken, le choix de Biden pour le secrétaire d’État, à la commission des relations extérieures du Sénat le 19 janvier.

Blinken a déclaré que l’administration devrait d’abord évaluer si l’Iran se conformait à l’accord nucléaire. Avril Haines, le choix de Biden en tant que directrice du renseignement national, a également indiqué lors de son audition de confirmation au Sénat qu’il n’y avait pas de décision imminente à venir sur le retour à l’accord.

Depuis que Trump a retiré les États-Unis de l’accord, l’Iran a progressivement violé les restrictions de l’accord sur l’enrichissement d’uranium, réduisant le temps qu’il faudrait au régime pour sécuriser les armes nucléaires. Les experts nucléaires disent que le «temps de sortie» de l’Iran pour obtenir suffisamment de matériel de qualité militaire pour une bombe atomique est passé de 12 mois lorsque l’accord est entré en vigueur à environ trois à quatre mois.

Ravanchi a déclaré que l’Iran ne cherchait pas un arsenal nucléaire et voulait simplement construire un programme d’énergie nucléaire à des fins civiles.

Ravanchi a déclaré qu’il serait « absurde » que l’Iran prenne des mesures de conciliation maintenant alors que ce sont les États-Unis qui ont violé l’accord de 2015 en se retirant.

« Les mots ne suffisent pas. Nous devons voir une action de la part des États-Unis », a-t-il déclaré.

La relance de l’accord pourrait également être compliquée par l’emprisonnement d’un autre Américain en Iran. Quelques semaines seulement après l’élection de Biden en novembre, et trois jours après l’assassinat d’un scientifique nucléaire iranien, les autorités iraniennes ont condamné et emprisonné un homme d’affaires irano-américain, Emad Shargi, pour espionnage, a précédemment rapporté NBC News.

Ravanchi n’a pas commenté spécifiquement l’affaire, mais a déclaré que l’Iran serait ouvert à un échange de ressortissants iraniens détenus aux États-Unis en échange de citoyens américains emprisonnés en Iran.

<< Nous sommes prêts à entreprendre un échange global de tous les prisonniers ou détenus des deux côtés, aux États-Unis, en Iran, et de ceux qui attendent d'être extradés vers les États-Unis. Et c'est une proposition très simple et directe, "Dit Ravanchi.

Le candidat de Biden au poste de secrétaire d’État, Blinken, a déclaré aux sénateurs la semaine dernière que la libération d’Américains détenus en Iran ou ailleurs à l’étranger serait une priorité absolue.

Ravanchi a également réitéré le vœu de l’Iran qu’il exercerait des représailles pour le meurtre du général Qassem Soleimani il y a un an, sans toutefois préciser la forme que prendrait cette réponse.

Il a dit que l’ex-président Trump « avait lancé un jeu très dangereux en assassinant le général Soleimani. Et nous avons dit que cela ne pouvait pas être impuni. C’est donc notre position ».

Soleimani, l’une des personnalités militaires et politiques les plus puissantes du pays, était le chef de la Force Qods, le bras opérationnel outre-mer des Gardiens de la révolution iraniens, mis en place à la suite de la révolution iranienne en 1979.

Avant de tuer Soleimani lors d’une frappe de drone à Bagdad, l’administration Trump avait désigné l’Iran comme la source d’attaques contre des militaires américains et l’ambassade américaine à Bagdad, alléguant que Soleimani avait des plans d’attaques supplémentaires contre les intérêts américains dans la région.