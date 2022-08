L’ambassadeur des Émirats arabes unis retourne en Iran, renforçant les liens après des années

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les Émirats arabes unis envisagent de réintégrer leur ambassadeur en Iran pour la première fois en six ans, a annoncé dimanche le ministère émirati des Affaires étrangères, alors que la fédération arabe du Golfe accélère ses efforts pour améliorer les liens avec la nation qu’elle a longtemps considérée comme une menace régionale.

L’ambassadeur des Émirats en Iran, Saif Mohammed Al Zaabi, retournera à Téhéran dans les prochains jours pour “continuer à faire avancer les relations bilatérales afin de réaliser les intérêts communs des deux voisins et de la région”, a rapporté l’agence de presse officielle WAM des Émirats arabes unis. .

Cette décision intervient alors que les diplomates américains et iraniens cherchent maintenant à mettre fin à 16 mois de négociations sur la relance de l’accord nucléaire historique de Téhéran avec les puissances mondiales.

D’autres États arabes du Golfe ont prôné la détente. La semaine dernière, le Koweït a nommé un nouvel ambassadeur à Téhéran pour la première fois depuis 2016. L’Arabie saoudite a également travaillé pour apaiser les tensions avec l’Iran dans une série de pourparlers avec la médiation de Bagdad.

Les liens entre les émirats arabes du Golfe et l’Iran se sont détériorés après que des foules iraniennes ont pris d’assaut deux missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran pour protester contre l’exécution par le royaume d’un éminent religieux chiite. En 2016, les EAU ont convoqué chez eux leur ambassadeur à Téhéran. Les relations entre les pays se sont encore détériorées lorsque les Émirats arabes unis ont soutenu le retrait de l’ancien président Donald Trump de l’accord sur le nucléaire et la soi-disant campagne de «pression maximale» contre la République islamique.

Mais Abu Dhabi a cherché à reconsidérer après que l’Iran a été accusé d’une série d’attaques contre des pétroliers au large des Émirats arabes unis et contre des installations pétrolières saoudiennes en 2019. Pendant ce temps, Dubaï, avec sa grande communauté d’expatriés iraniens, a longtemps servi de bouée de sauvetage pour le monde extérieur pour Téhéran qui a souffert des sanctions internationales.

Alors même que les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations l’année dernière avec l’ennemi régional de Téhéran, Israël, les responsables émiratis ont intensifié leurs efforts pour renforcer les relations commerciales avec l’Iran et réduire la menace de ses mandataires régionaux. Plus tôt cette année, des frappes de drones et de missiles par des rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont frappé Abou Dhabi, portant atteinte à la réputation des Émirats arabes unis en tant que refuge sûr dans une région instable.

The Associated Press