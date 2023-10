Avec des camions remplis de nourriture et d’eau stationnés à la frontière, Mustafa Garg était incapable de dire quand ils traverseraient la frontière, au milieu de questions épineuses telles que celle de savoir quelle entité de Gaza autre que le Hamas administrerait l’aide et comment les routes permettant d’acheminer cette aide seraient repavées.

« Ils travaillent sur un mécanisme pour y parvenir, mais l’accord général existe », a déclaré Mustafa Garg à propos des dirigeants israéliens et égyptiens, ajoutant que David Satterfield, le nouvel envoyé américain pour les questions humanitaires au Moyen-Orient, serait également impliqué.

La réponse a incité le sénateur. Chris Van Hollen (Démocrate-Md.) pour s’exprimer sur la gravité de la crise humanitaire à Gaza, où Israël a coupé la majeure partie de l’approvisionnement en eau.

« Je comprends que vous n’avez pas encore cette responsabilité, mais je peux vous dire que vous n’avez vraiment pas le temps, selon les responsables de l’ONU », a déclaré Van Hollen. « Il ne leur reste plus qu’un litre d’eau par jour dans les rations du sud de Gaza, ce qui n’est pas suffisant pour subvenir aux besoins de la vie humaine. … Cela souligne la nécessité, à mon avis, qu’Israël ouvre l’eau, car vous me répondez que cela va prendre encore plus de temps. [to resolve] la dynamique autour du poste frontière.

Certaines des complications liées à l’ouverture du terminal de Rafah sont liées aux inquiétudes du Caire concernant sa sécurité et à l’afflux de réfugiés palestiniens, a déclaré Mustafa Garg lors d’un échange avec la sénatrice Jeanne Shaheen (DN.H.).

« Les deux parties avaient des inquiétudes, et tant qu’elles ne parvenaient pas à un accord sur le mécanisme, cette frontière ne s’ouvrirait pas », a déclaré Mustafa Garg. « Il y a maintenant un accord et nous sommes prudemment optimistes que nous verrons cela circuler dans les deux sens. »

Avant le conflit Israël-Gaza, les relations entre les États-Unis et l’Égypte faisaient la une des journaux parce que

Chaire des Relations Extérieures Ben Cardin (Démocrate-Md.) a décidé de bloquer 235 millions de dollars d’aide à la sécurité américaine à l’Égypte, dans un contexte de réaction négative suite à la décision du Département d’État de lever les restrictions en matière de droits de l’homme sur cet argent.

L’ancien président du panel, le sénateur. Bob Menéndez (DN.J.), a été inculpé de corruption suite à des allégations selon lesquelles il aurait accepté des pots-de-vin pour aider l’Égypte à obtenir une aide militaire. Menendez a plaidé non coupable.

Lors de l’audience, Cardin a noté que même si l’Égypte était un partenaire important pour la paix dans la région, « l’Égypte subit de très graves violations des droits de l’homme de la part de son gouvernement ».

Mustafa Garg a fait l’objet d’interrogatoires parmi les plus difficiles de la part du sénateur. Christophe Murphy (D-Conn), critique de longue date de l’Égypte, se demande si elle utiliserait les 1,3 milliards de dollars du budget américain pour l’aide à la sécurité de l’Égypte dans la lutte pour les droits de l’homme dans ce pays.

Murphy a défendu une confirmation rapide des responsables de Biden au Moyen-Orient et a suggéré qu’il ne ferait pas obstacle à la confirmation de Mustafa Garg, mais la série de questions suggère qu’il continuera à insister sur la question.

Mustafa Garg a promis que si elle était confirmée, elle mettrait en œuvre l’aide de sécurité américaine au Caire en vue de réaliser « des progrès tangibles et durables en matière de droits de l’homme », notamment en matière de libération des prisonniers politiques et de réformes judiciaires.

« Je m’engage à systématiquement faire part de ces préoccupations au gouvernement égyptien et à donner la priorité à l’engagement avec la société civile égyptienne », a-t-elle déclaré au panel au début de l’audience.

Mais quand est venu le temps pour Murphy d’interroger Mustafa Garg, il a contesté son affirmation selon laquelle l’aide était « un investissement dans des forces armées égyptiennes autonomes, capables et responsables, alignées sur les priorités et les valeurs américaines ».

« On n’a pas l’impression que l’armée égyptienne soit alignée sur les valeurs américaines », lui a dit Murphy. « Il s’agit d’une armée qui était prête à conclure un accord à assez grande échelle avec la Russie, mais qui n’a été défait que par une diplomatie tactique américaine vigoureuse. Il s’agit d’une armée utilisée par le régime pour juger les dissidents politiques devant des tribunaux militaires.

Mustafa Garg a déclaré qu’elle partageait les préoccupations de Murphy et a réitéré son engagement ainsi que celui de l’administration en faveur des progrès de l’Égypte en matière de droits de l’homme. Elle a également suggéré que l’Égypte avait un rôle à jouer pour apporter de l’aide à Gaza et à d’autres problèmes régionaux qui préoccupent Washington.

Mais Murphy a déclaré que la réponse manquait la cible.

« Sur la question du traitement de la dissidence politique… pensez-vous que l’armée égyptienne partage nos valeurs ? » » a-t-il demandé, l’incitant à répondre : « Sénateur, il ne fait aucun doute qu’il y a place à amélioration, et si cela est confirmé, je m’engage à faire tout ce que je peux, avec l’ambassade, à faire ce que je peux pour progresser sur ce point très, très important. question de dissidence politique.

Murphy a conclu en disant : « Je pense que vous êtes dans une situation difficile, vous devez faire attention à ce que vous dites. Je pense que vous ferez du bon travail sur le terrain… Je veux que nos diplomates disent la vérité sur ce qui se passe dans les pays politiquement répressifs, et peut-être que ce sera un peu plus facile à l’avenir.»

La crise en cours en Israël a accru la pression sur le Sénat pour qu’il approuve le choix de Biden comme ambassadeur en Israël, Jack Lew, et d’autres ambassadeurs dans la région. Plusieurs républicains clés s’opposent à Lew, mais aucun n’a exprimé son opposition à Mustafa Garg lors de l’audience.

Le Sénat a tenu cette semaine une audience de confirmation de Lew et a confirmé la nomination des ambassadeurs à Oman et au Koweït. Le candidat au poste d’ambassadeur au Liban, avancé par la commission des relations étrangères le 1er juin, attend la confirmation du Sénat.

Les États-Unis sont privés d’ambassadeur en Égypte confirmé par le Sénat depuis le départ de Jonathan Cohen en 2019. La chargée d’affaires de l’ambassade, Elizabeth Jones, le remplace. La Maison Blanche a nommé Mustafa Garg en mars.

Mustafa Garg, qui est kurde, a fui le régime de Saddam Hussein avec sa famille en 1974 et est arrivée aux États-Unis en tant que réfugiée. Lorsque Biden était vice-président, elle était sa conseillère pour le Moyen-Orient.