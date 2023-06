L’ambassadeur de Trinidad élu président de l’Assemblée générale de l’ONU

L’ambassadeur de Trinité-et-Tobago, Dennis Francis, a été élu jeudi prochain président de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’organe mondial de 193 membres qui a été à l’avant-garde de la condamnation par les Nations Unies de l’invasion russe de l’Ukraine et est un lieu clé pour tous les pays. pour s’attaquer aux problèmes urgents, de la pauvreté et des inégalités mondiales croissantes au changement climatique.

Francis, l’ambassadeur le plus ancien de sa nation des Caraïbes, prend la présidence au début de la 78e session de l’assemblée en septembre et présidera le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux plus tard ce mois-là.

François a été élu par acclamation avec un coup de marteau et de vifs applaudissements. Il succèdera à Csaba Kőrösi de Hongrie, un diplomate pendant près de 40 ans qui a été très apprécié par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré : « Ses conseils et ses conseils vont me manquer ».

L’Assemblée générale, qui est l’organe le plus représentatif de l’ONU, a attiré l’attention sur la réaction à la guerre en Ukraine en raison du droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité, qui est chargé d’assurer la paix et la sécurité internationales. Il a adopté six résolutions, qui comprenaient des demandes pour que la Russie retire toutes ses forces d’Ukraine et la condamnation de sa « tentative d’annexion illégale » de quatre régions ukrainiennes.

Contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité, les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles sont importantes en tant que reflet de l’opinion mondiale.

On a demandé à Francis comment la guerre serait prise en compte dans la session à venir et il a répondu : « Je crois que la volonté existe, et la capacité existe, de penser et d’agir globalement au-delà des limites de la guerre, et ce sera quelque chose que je serai cherchant à encourager de diverses manières afin que nous puissions faire cause commune pour trouver un consensus, ou, sinon un consensus, du moins un compromis. »

Diplomate de carrière pendant près de 40 ans, Francis est sorti de sa retraite pour devenir ambassadeur de Trinité-et-Tobago aux Nations Unies en septembre 2021. Il a précédemment représenté la nation auprès des agences des Nations Unies à Genève, Vienne et Paris et a occupé des postes de haut niveau au ministère des Affaires étrangères. Il a également été haut-commissaire en Jamaïque et a été accrédité en République dominicaine, en Haïti et à Cuba.

François a choisi « Paix, prospérité, progrès et durabilité » comme thème, affirmant qu’ils constituent « les quatre objectifs suprêmes devant la communauté internationale » en ce moment critique. Le thème de Kőrösi pour la présente session de l’assemblée était « Solutions par la solidarité, la durabilité et la science ».

Après son élection, François a déclaré à l’assemblée que « l’éducation est le grand libérateur, élevant les gens sur l’échelle sociale et renforçant la société dans le processus ».

L’un des principaux objectifs, a-t-il déclaré, lors de la réunion des dirigeants mondiaux en septembre sera de redynamiser l’action pour atteindre les objectifs de l’ONU pour 2030, qui accusent un sérieux retard. Ils vont de l’élimination de l’extrême pauvreté et de la garantie d’un enseignement secondaire de qualité pour tous les enfants à la réalisation de l’égalité des sexes, la réduction des inégalités et la prise de mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique.

Guterres a déclaré que François prendra la présidence « à un moment profondément difficile pour la famille humaine », soulignant « les conflits et le chaos climatique, l’escalade de la pauvreté, la faim et les inégalités, la méfiance et la division ». Et il a dit que les objectifs de 2030 sont « en danger » et « hors de portée ».