Anatoly Antonov a rendu visite à trois citoyens russes incarcérés à New York

Anatoly Antonov, l’envoyé de Moscou aux États-Unis, et une équipe d’agents consulaires ont visité jeudi une prison de Brooklyn, où ils ont rencontré trois ressortissants russes qui y sont incarcérés. Le diplomate a dénoncé leurs conditions de vie épouvantables, s’engageant à porter la question devant le Département d’État américain.

« J’ai passé presque une demi-journée dans une prison de Brooklyn. Notre tâche était de voir les Russes qui sont arrivés là-bas pour diverses raisons.» » a-t-il dit, ajoutant que les conditions dans l’établissement étaient si mauvaises qu’on avait l’impression que « Toute l’énergie et la puissance ont été aspirées de là. »

Les trois ressortissants russes ont été arrêtés pour diverses raisons : Dmitry Ukrainsky est accusé d’avoir volé des fonds à des ressortissants américains et de les avoir siphonnés via la Thaïlande ; Anatoly Legkodymov est soupçonné de blanchiment d’argent via les crypto-monnaies ; et Vadim Konoschenok est accusé d’avoir fourni des appareils électroniques à l’armée russe en violation des sanctions imposées par les États-Unis.

Les accusations portées contre les trois ressortissants russes semblent s’effondrer, a déclaré Antonov, alléguant que les procureurs américains avaient tenté de les intimider pour qu’ils concluent un accord de plaidoyer, les menaçant de peines extrêmement longues dans le cas contraire.

« Ils ont même promis de les libérer… peu après le procès. Et si vous n’êtes pas d’accord, alors vous risquez 20, 30 ans, aujourd’hui j’ai même entendu parler de 60 ans », » dit Antonov.

Selon le diplomate, tous les prisonniers souffrent de problèmes de vue, de dents et d’estomac en raison de soins de santé inadéquats et des conditions générales de l’établissement. Il a donc promis de soulever la question sous peu avec les autorités américaines.

« Tout cela est la conséquence de produits de mauvaise qualité, d’un manque de vitamines normales et d’une vie normale dont nos citoyens sont privés », dit le diplomate. « Nous devrons contacter le Département d’État américain lundi, [delivering] une note exigeant que nos Russes bénéficient de soins médicaux de qualité.»

Antonov a également mis en garde le gouvernement américain contre toute tentative de restreindre d’une manière ou d’une autre l’accès consulaire aux Russes emprisonnés en raison de leurs plaintes. De telles actions potentielles répondront rapidement à un « réciproque » réponse de Moscou, a prévenu Antonov.