Alors que le président russe Vladimir Poutine envisageait de conclure un nouvel accord de cessez-le-feu avec l’Ukraine, l’envoyé de Moscou aux États-Unis a déclaré : Semaine d’actualités où se situe le Kremlin quant aux perspectives de mettre fin à la guerre la plus meurtrière que l’Europe ait connue depuis des décennies.

Les responsables de Washington DC ont émis du scepticisme quant à l’idée selon laquelle Moscou cherchait réellement une fin négociée au conflit, mais l’ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré Semaine d’actualités que « nous considérons les déclarations des représentants de l’administration américaine sur le prétendu manque de préparation de la Russie à des négociations de paix avec l’Ukraine comme une tentative délibérée de tout « renverser » ».

À l’heure où l’armée russe a réalisé des avancées majeures dans la région de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, sortant ainsi d’une impasse qui dure depuis un an, Antonov a déclaré qu’« il ne peut être question d’un quelconque « gel » du conflit » et que le dirigeant russe « n’a pas dis quelque chose comme ça. »

« Permettez-moi de souligner que tout accord russo-ukrainien doit tenir compte de la situation ‘sur le terrain' », a-t-il déclaré. « Le retrait ou le retrait des forces armées de la Fédération de Russie vers d’hypothétiques lignes de démarcation est exclu. Rappelons-le : il existe une Constitution de la Russie. Les frontières de notre Etat, qui incluent de nouveaux sujets fédéraux, y sont clairement marquées. »

Ces frontières restent un point central de discorde entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le référendum russe de septembre 2022 visant à annexer les provinces ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia n’a pas reçu de reconnaissance internationale, pas plus que le vote contesté de mars 2014 pour l’annexion de la péninsule de Crimée, dans un contexte d’aggravation des troubles qui ont finalement déclenché la guerre en cours.

« Le président VV Poutine a indiqué que la Fédération de Russie avait besoin de garanties de sécurité tangibles et légalement inscrites sur papier », a déclaré Antonov. « Mais compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, il n’est pas clair qui peut exactement signer le document, compte tenu de la fin du mandat de Zelensky. Ce chiffre a déjà perdu sa légitimité. Il s’agit d’une question sérieuse qui doit être examinée. discuté. »

Le président russe Vladimir Poutine fait des gestes lors d’une conférence de presse conjointe après les pourparlers russo-biélorusses au Palais de l’Indépendance le 24 mai à Minsk, en Biélorussie. Au milieu des informations selon lesquelles Poutine envisageait un nouvel accord de cessez-le-feu avec…

Getty Images



Zelensky aurait dû faire face à des élections en mars ou avril de cette année, mais les partis politiques ont convenu de suspendre le vote conformément à l’état de loi martiale en raison de la guerre en cours qui a commencé avec la décision de Poutine de lancer un soi-disant « opération militaire spéciale » en février 2022. Cette décision est intervenue huit ans après l’éruption d’une insurrection séparatiste soutenue par la Russie à Donetsk et Luhansk, et la prise de la Crimée par la Russie à la suite d’un soulèvement populaire qui a conduit à la prise du pouvoir par un gouvernement pro-occidental à Kiev. .

Les responsables russes considèrent le conflit comme une guerre défensive contre l’expansion de l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis le long des frontières russes. Les responsables américains ont qualifié cela de guerre d’agression non provoquée et ont fourni à l’Ukraine des milliards de dollars d’assistance militaire et économique.

Semaine d’actualités a contacté le ministère ukrainien des Affaires étrangères pour obtenir ses commentaires.

L’administration du président Joe Biden a souligné à plusieurs reprises qu’elle ne poursuivrait aucune négociation visant à mettre fin au conflit sans la participation du gouvernement ukrainien. Lorsqu’un rapport de Reuters a été publié vendredi citant quatre sources russes anonymes affirmant que le Kremlin était prêt à mettre un terme au conflit grâce à un cessez-le-feu négocié qui consoliderait les lignes de front actuelles, les responsables américains ont semé le doute.

« Le Kremlin n’a pas encore démontré un intérêt significatif à mettre fin à sa guerre, bien au contraire », a déclaré un porte-parole du Département d’État. Semaine d’actualités. « Toute initiative en faveur d’une paix globale, juste et durable en Ukraine doit être fondée sur le plein respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. »

Vendredi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a affirmé que les derniers développements dénotaient une tentative de saboter le prochain sommet de paix en Ukraine qui se tiendra le mois prochain en Suisse.

« Son entourage envoie ces faux signaux de prétendue volonté de cessez-le-feu malgré le fait que les troupes russes continuent d’attaquer brutalement l’Ukraine tandis que leurs missiles et drones pleuvent sur les villes et communautés ukrainiennes », a écrit Kuleba sur X, anciennement Twitter.

Il a ajouté : « Poutine n’a actuellement aucun désir de mettre fin à son agression contre l’Ukraine. Seule la voix unie et fondée sur des principes de la majorité mondiale peut le forcer à choisir la paix plutôt que la guerre. C’est l’objectif du Sommet de la paix. C’est pourquoi il en a tellement peur. »

Zelensky a également affirmé que le dirigeant russe avait « peur de ce que le sommet pourrait apporter » dans un discours vidéo vendredi. Le président ukrainien a déclaré que « le monde est capable de forcer la Russie à la paix et au respect des normes de sécurité internationale ».

Antonov, pour sa part, a qualifié d’illégitime le sommet de la paix, auquel Moscou n’a pas reçu d’invitation.

« En fait, cette initiative n’est rien d’autre qu’une profanation destinée à détourner l’attention de la communauté mondiale des problèmes clés de notre époque », a déclaré Antonov. « Remplacer un travail diplomatique et juridique sérieux par des discours creux et la répétition de slogans politiques ne fonctionnera pas. »

Il a ajouté : « De plus, le rassemblement suisse n’a pas le droit de confirmer la légitimité de Zelensky. Il n’en a tout simplement pas l’autorité. »

Pendant ce temps, la guerre continue de faire rage, les forces russes progressant vers Kharkiv, ainsi que dans les provinces de Donetsk et de Zaporizhzhia. Antonov a prévenu que la situation sur le champ de bataille ne ferait qu’empirer pour l’Ukraine si les exigences de la Russie continuaient d’être stimulées par Kiev et ses partisans internationaux.

« Si les propositions russes de négociations de paix à Washington sont à nouveau ignorées », a-t-il déclaré. « Les Ukrainiens perdront beaucoup plus de territoire qu’ils n’en ont actuellement. »