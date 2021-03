Voici quelques-unes des histoires que le Kremlin a poussées:

– Allégations de corruption contre le fils de Biden, Hunter, affirmant qu’il avait communiqué avec un responsable ukrainien au sujet de sa rencontre avec son père – qui à l’époque était vice-président. Le rapport a publié mardi des détails selon lesquels Derkach et Kilimnich « ont aidé à produire un documentaire qui a été diffusé sur un réseau de télévision américain fin janvier 2020 ». Faisant probablement référence au média conservateur One America News, qui a annoncé en janvier 2020 une série documentaire en trois parties intitulée « The Ukraine Hoax: Impeachment, Biden Cash, and Mass Murder avec l’hôte invité Michael Caputo ».

– Moscou s’est engagée dans le « blanchiment d’informations » en lançant une campagne de propagande massive au cours de laquelle des sites d’information affiliés à la Russie ont créé de faux rapports dans l’espoir que les histoires seraient diffusées par des organes de presse plus légitimes. Certains ont été repris par de grands points de vente américains, ce qui a fait que certaines campagnes de désinformation sont devenues virales.

– Les récits médiatiques ont également été « fortement amplifiés » par une multitude de faux comptes sur Facebook et Twitter – certains gérés par des robots – poussant à la désinformation. Le rapport du DNI indique que le message a été poussé par «les médias d’État russes, les trolls et les mandataires en ligne, y compris ceux dirigés par les services de renseignement russes». L’objectif de ces comptes était d’amplifier le contenu lié aux élections et de susciter des théories du complot, en particulier liées à la pandémie COVID-19 et à la censure des médias – des sujets d’actualité dans la sphère politique américaine.

– Le scandale des ordinateurs portables de Hunter est l’un des exemples les plus notables de l’influence potentielle de la Russie dans les élections de 2020 – bien que l’on ne sache toujours pas ce qui est vrai et non. L’année dernière, le New York Post a publié un article détaillant le contenu du disque dur de Hunter Biden, qui aurait été laissé dans un atelier de réparation d’ordinateurs portables et remis par le propriétaire à l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani. Alors que le contenu de l’article est toujours un sujet de débat, 50 anciens hauts responsables du renseignement ont signé une lettre affirmant que l’histoire «a toutes les caractéristiques classiques d’une opération d’information russe».