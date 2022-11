L’ambassadeur de Russie au Japon impute l’effondrement des relations au Japon

L’ambassadeur de Russie à Tokyo a reproché au Japon vendredi d’avoir tendu les relations entre les pays en imposant des sanctions à Moscou pour sa guerre avec l’Ukraine.

Mikhail Galuzin a également accusé les États-Unis de tenter d’isoler la Russie de la communauté internationale et de faire pression sur de nombreux pays pour qu’ils soutiennent une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies contre l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

“L’action hostile du côté japonais a malheureusement considérablement aggravé nos relations. Et maintenant, l’avenir de nos relations est incertain”, a déclaré Galuzin lors d’une conférence de presse à Tokyo.

LE PM JAPONAIS CONDAMNE L’ANNEXE PAR LA RUSSIE DE PARTIES DE L’UKRAINE

Le Japon s’est joint aux États-Unis et aux nations européennes pour sanctionner la Russie pour son invasion. Il s’inquiète de l’impact possible de l’invasion en Asie, où l’armée chinoise est devenue de plus en plus affirmée et mène des exercices réguliers menaçant Taiwan autonome, ce que la Chine prétend.

En réponse aux sanctions du Japon, Moscou a suspendu les pourparlers sur un traité de paix avec Tokyo, y compris les négociations sur les îles détenues par la Russie revendiquées par le Japon, qui mettraient officiellement fin à leurs hostilités pendant la Seconde Guerre mondiale.

Galuzin, qui quitte son poste à Tokyo, peut-être plus tard ce mois-ci, a déclaré que le Japon devrait prendre l’initiative s’il veut se réconcilier avec la Russie.

“L’initiative devrait venir de la partie qui a détruit les relations. Donc, si et quand la partie japonaise se sent prête à présenter cette initiative pour l’amélioration de nos relations, nous l’examinerons”, a déclaré Galuzin.

Une lettre publiée plus tôt vendredi par l’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel et signée par 42 diplomates, pour la plupart européens basés au Japon, exigeait que Galuzin fournisse des réponses “honnêtes et factuellement exactes” lors de la conférence de presse de vendredi.

Galuzin a nié l’accusation de la lettre selon laquelle la Russie occupe l’Ukraine et a rétorqué que l’occupation est “ce que les États-Unis font dans de très nombreux pays du monde, ou avaient fait dans de nombreux pays du monde”, y compris la Syrie et l’Irak. Il a accusé Washington de transformer l’Irak en plaque tournante du terrorisme, endommageant et déstabilisant le monde. Il a également accusé les États-Unis et l’OTAN de transformer l’Ukraine en un État anti-russe et de pousser davantage d’Ukrainiens à se battre et à souffrir.

Galuzin a déclaré que les États-Unis avaient fait pression sur les pays en développement pour qu’ils votent en faveur de la résolution de l’ONU contre la guerre en Ukraine, affirmant que des pays non identifiés “avaient partagé avec nous qu’ils étaient menacés, qu’ils étaient victimes de chantage même de la part des diplomates américains au sein des Nations Unies”.

Interrogé sur la raison pour laquelle le président russe Vladimir Poutine n’assiste pas au sommet du Groupe des 20 en Indonésie la semaine prochaine, Galuzine a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov y assisterait en son nom, ajoutant : “De temps en temps, cela arrive”.