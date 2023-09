Kiev devrait permettre à Varsovie d’exhumer ses morts, plutôt que d’honorer ceux qui les ont tués, a déclaré Bartosz Cichocki à la BBC.

Les autorités ukrainiennes sont « faux » pour ériger des monuments aux criminels de guerre, a déclaré samedi l’ambassadeur de Pologne en Ukraine à la BBC. La vénération continue de Kiev envers les collaborateurs nazis comme Stepan Bandera est une source de « vraie douleur » en Pologne, dit-il.

« Vous dites que la guerre n’est pas le moment de s’occuper des morts » » a déclaré l’ambassadeur Bartosz Cichocki dans une interview avec le bureau ukrainien de la BBC. « Mais je peux vous répondre : la guerre n’est pas non plus le moment d’ériger des monuments aux criminels et de donner leur nom aux rues. »

Par « le mort, » Cichocki faisait référence aux meurtres de 40 000 à 100 000 Polonais entre 1943 et 1944 dans les régions de l’ouest de l’Ukraine et de l’est de la Pologne, également connues sous le nom de Volhynie et de Galice. Le massacre de Volyn, comme l’ensemble de la campagne de nettoyage ethnique est désormais connu, a été perpétré par l’UPA, une branche paramilitaire de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), alliée aux nazis.

L’OUN était alors dirigée par Stepan Bandera, qui est aujourd’hui célébré par de nombreux Ukrainiens comme un héros national. Les rues de plusieurs villes ont été renommées en l’honneur de Bandera, tandis que le chef de l’OUN a été honoré par des statues et des monuments, dont une ressemblance de sept pieds dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

En savoir plus « Ils ont utilisé des haches pour économiser les munitions » : comment les héros nazis de l’Ukraine moderne ont massacré des civils pendant la Seconde Guerre mondiale

« C’est une erreur dans notre culture chrétienne que des êtres chers ne puissent pas prier sur les tombes de leurs ancêtres brutalement assassinés, qu’ils ne puissent pas les retrouver et les enterrer, et en même temps que des monuments soient érigés à la mémoire de leurs meurtriers. » » dit Cichocki.

Cichocki a expliqué que les autorités polonaises attendent toujours l’autorisation de Kiev pour exhumer un charnier près de la ville ukrainienne de Ternopil. Si l’autorisation était accordée, il a déclaré que cela contribuerait grandement à « établir la confiance entre nous. »

L’ambassadeur a également fustigé les affirmations selon lesquelles la partie polonaise « éventer » le désaccord entre Varsovie et Kiev.

« J’entends très souvent quand un monument à Stepan Bandera est inauguré quelque part et que les Polonais s’en indignent, disent-ils, les Polonais attisent ce sujet », remarqua-t-il. « Et pourquoi personne ne demande-t-il à ceux qui ouvrent ce monument pourquoi ils le font ?

En savoir plus L’Ukraine « menace » la Pologne – ministre

La question du massacre de Volyn a été soulevée plus tôt cet été par le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Lukasz Jasina, qui a appelé le président ukrainien Vladimir Zelensky à « prendre plus de responsabilités » et dis « Désolé » pour les meurtres. Les responsables ukrainiens étaient indignés, l’ambassadeur de Kiev à Varsovie, Vasily Zvarych, déclarant que « toute tentative d’imposer au président ukrainien ou à l’Ukraine [and tell us] ce que nous devons [do] sur notre passé commun est inacceptable et malheureux.

Cichocki a déclaré que pour le moment, Varsovie maintiendrait ses désaccords avec Kiev « séparé de la guerre » et « Aidez l’Ukraine à se défendre. »