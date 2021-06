Les États-Unis sont confrontés à un «choix entre la coopération et la confrontation» alors qu’ils traversent une « nouveau cycle de restructuration de sa politique gouvernementale envers la Chine », Cui a mis en garde mardi dans sa lettre, selon le South China Morning Post.

Il a ajouté que « Les Chinois d’outre-mer aux États-Unis doivent assumer une plus grande responsabilité et mission. »

« J’espère que vous défendrez votre droit d’être aux États-Unis et de développer vos propres intérêts, avec comme point de départ d’aider à sauvegarder les intérêts fondamentaux des peuples de Chine et des États-Unis », a-t-il ajouté. il a écrit.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont détériorées au fil des ans, l’ancien président Donald Trump faisant du gouvernement chinois une cible quasi constante, qu’il s’agisse de négociations commerciales ou de la pandémie de Covid-19. L’administration Biden n’a pas vu ses relations se développer beaucoup, le président actuel étant presque aussi critique et poussant à une position plus forte de la part des autres nations.

Avant de remettre sa lettre d’adieu, Cui a rencontré l’ambassadeur de Russie aux États-Unis Anatoly Antonov et les deux ont discuté des relations entre les pays. Antonov a informé son collègue du sommet américano-russe qui s’est tenu à Genève quelques jours plus tôt.

Antonov a révélé qu’il avait même demandé conseil à son « ami » Cui sur l’état des choses entre les États-Unis et la Russie, qui ont également fait face à des luttes.

Antonov a fait l’éloge des relations entre les deux pays, déclarant : « Personne ne pourra jamais nous séparer parce que la Russie et la Chine ont un partenariat stratégique et des relations amicales. »

Cui occupe son poste depuis huit ans et il devrait être remplacé par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang.

