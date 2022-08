L’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni convoqué par la ministre des Affaires étrangères Liz Truss pour une “escalade de grande envergure” contre Taïwan | Nouvelles du monde

L’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour “l’escalade agressive et de grande envergure” de Pékin contre Taïwan.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré qu’elle avait ordonné aux responsables d’appeler l’ambassadeur Zheng Zeguang pour expliquer les actions de son pays ces derniers jours, qui ont vu des lancements de missiles et des incursions dans les eaux et l’espace aérien taïwanais.

Cette décision intervient alors que la Chine semblait mettre fin aux jeux de guerre près de l’île autonome au milieu de fortes tensions entre les deux parties.

Cependant, Pékin a répété les menaces militaires, refusant d’exclure l’usage de la force contre Taïwan qu’il revendique comme son propre territoire.

“Nous serons toujours prêts à répondre par l’usage de la force ou d’autres moyens nécessaires à l’ingérence de forces extérieures ou à l’action radicale d’éléments séparatistes”, a indiqué un communiqué chinois.

“Notre objectif ultime est d’assurer les perspectives de réunification pacifique de la Chine et de faire avancer ce processus.”

La Chine a affirmé que ses actions autour de Taïwan, qui a vu ses navires de guerre et ses avions de l’armée de l’air entrer dans les eaux et l’espace aérien taïwanaisont été motivés par une visite sur l’île de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Taïwan affirme que de telles visites sont routinières et que la Chine n’a utilisé son voyage que comme prétexte pour renforcer ses menaces.

Taïwan “a besoin du soutien du Royaume-Uni”



Mme Truss a déclaré dans un communiqué: “Le Royaume-Uni et ses partenaires ont condamné dans les termes les plus forts l’escalade de la Chine dans la région autour de Taïwan, comme le montre notre récente déclaration du G7.

“J’ai demandé aux responsables de convoquer l’ambassadeur de Chine pour qu’il explique les actions de son pays.

“Nous avons vu un comportement et une rhétorique de plus en plus agressifs de la part de Pékin ces derniers mois, qui menacent la paix et la stabilité dans la région.

“Le Royaume-Uni exhorte la Chine à résoudre tout différend par des moyens pacifiques, sans menace ni recours à la force ou à la coercition.”

Taïwan est autonome depuis que les forces nationalistes y ont fui en 1949 après que les communistes ont pris le contrôle de la Chine, et est considérée comme une province rebelle par Pékin.