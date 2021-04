L’AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a prononcé un discours qui a présenté l’Amérique comme une «union imparfaite» et a déclaré que le passe-temps d’esclavage de ce pays «a tissé la suprématie blanche dans nos documents et principes fondateurs».

L’ambassadeur parlait à distance mercredi à une conférence virtuelle du National Action Network qui comprenait un public de membres appartenant au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, notamment la Chine, Cuba, le Venezuela, l’Arabie saoudite et la Corée du Nord.

L’ambassadrice de l’ONU Linda Thomas-Greenfield a prononcé un discours sur le fait de grandir autour du racisme et a critiqué la suprématie blanche en tant que passe-temps américain. Crédit: AFP

«J’ai vu par moi-même comment le péché originel de l’esclavage a tissé la suprématie blanche dans nos documents et principes fondateurs», a-t-elle déclaré à mi-chemin.

Elle a suggéré que si le pays «depuis le début» a été imparfait, elle a suggéré que chaque jour, les gens doivent «s’efforcer de nous rendre plus parfaits et plus justes».

Thomas-Greenfield a également expliqué à l’organisation des droits civiques, fondée par le révérend Al Sharpton il y a 30 ans, que l’équité et la justice doivent être élevées à «l’échelle mondiale» et que «nous devons les aborder avec humilité».

L’ambassadeur a accusé la suprématie blanche du pays d’avoir causé les «meurtres insensés» d’Américains comme George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery. «

L’ambassadrice de l’ONU Linda Thomas-Greenfield a imploré les pays internationaux comme la Chine et la Birmanie de lutter contre le fléau du racisme. Crédit: AP

Le président Biden a déjà tenté d’établir des liens avec divers groupes et accords qui ont été rompus par l’administration Trump. Crédits: Getty

Elle a également ému à propos de sa rencontre personnelle avec un racisme flagrant tout en grandissant dans le sud ségrégé.

« J’ai été transportée en bus dans une école séparée », a-t-elle dit. « Le week-end, le Klan a brûlé des croix sur les pelouses de notre quartier. »

Non seulement elle s’est attaquée aux injustices raciales passées et présentes des États-Unis, mais a également souligné que cela persiste au-delà des frontières américaines.

Elle a nommé la Birmanie pour l’oppression des Rohingyas et le gouvernement chinois pour son «génocide commis» contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques et religieuses.

«La prévalence – et l’omniprésence – du racisme et de l’inégalité raciale pourraient rendre la situation désespérée», a-t-elle déclaré. Depuis mon arrivée en tant qu’officier,

Le président Joe Biden a cherché à forger des coalitions internationales et a déjà renversé la politique «Amérique d’abord» de l’administration Trump en rejoignant l’Organisation mondiale de la santé, l’Accord de Paris et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.