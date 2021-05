L’ambassadeur d’Australie aux États-Unis suggère que la frontière pourrait rester fermée jusqu’à ce que le MONDE entier reçoive le vaccin Covid

L’ambassadeur d’AUSTRALIE à Washington DC a suggéré que la frontière pourrait rester fermée jusqu’à ce que le monde entier soit vacciné.

Arthur Sinodinos, bien qu’il ait coûté des milliards à l’économie australienne, il faudra peut-être des «années» avant que les visiteurs du monde extérieur puissent visiter sans quarantaine stricte.

L’ambassadeur américain Arthur Sinodinos dit qu’il se peut que des années avant la réouverture des frontières[/caption]

Qatar Airways vol QR908, un Boeing 777 de Doha à Sydney atterrit à l’aéroport international de Sydney[/caption]

Les espoirs grandissent que lorsque le déploiement du vaccin Covid en Australie sera terminé à la fin de cette année, il pourra rouvrir le pays au reste du monde.

Mais M. Sinodinos a déclaré à un forum en ligne de l’Institut Hudson que cela pourrait prendre beaucoup plus de temps étant donné la peur des citoyens australiens.

En conséquence, des mesures de verrouillage strictes sont devenues populaires, ce qui incite largement les politiciens à les soutenir.

Il a déclaré: «Tant que le monde dans son ensemble ne sera pas vacciné, et je pense ici à l’Inde et à d’autres endroits, alors nous ne serons jamais complètement hors de cela.

«C’est un véritable problème d’externalité, ou un problème de bien public, où nous sommes tous dans le même bateau et où les gens des pays en développement se font vacciner est aussi important que les gens de nos propres pays qui se font vacciner.»

M. Sinodinos a déclaré que l’Australie n’avait pas subi les mêmes pressions qu’ailleurs, car le nombre de cas était beaucoup plus faible.

Il a déclaré: «Pour nous, il y a un réel impératif économique à ouvrir les frontières.

«Nous avons de grandes industries comme l’éducation internationale qui exigent l’entrée de personnes, l’immigration a été un gros moteur de la croissance australienne et elle est vraiment en retrait.»

Si l’Australie attend que le monde soit piégé, elle pourrait bien piéger les Australiens chez eux jusqu’en 2022 ou même 2023.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré: «La vaccination seule ne garantit pas que vous puissiez vous ouvrir.

«Si tout le pays était vacciné, vous ne pourriez pas simplement ouvrir les frontières.

«Nous devons encore examiner une série de facteurs différents: transmission, longévité [of vaccine protection] et l’impact mondial – et ce sont des facteurs dont le monde apprend. »

Les passagers portant des masques faciaux arrivent à l’aéroport international de Sydney à bord d’un vol de Qatar Airways et marchent pour monter à bord des autocars qui les mèneront en quarantaine d’hôtel.[/caption]

L’ambassadeur américain Arthur Sinodino a déclaré à un forum en ligne que l’Australie pourrait devoir attendre que le monde entier soit vacciné[/caption]

L’Australie a rendu illégale aujourd’hui le vol de retour de l’Inde ravagée par Covid sous la menace de cinq ans de prison ou d’une amende de 66 600 $.

Cela commencera à 12h01 le lundi.

L’épidémie de coronavirus en Inde a conduit plus de 30 stars du cricket australiennes, entraîneurs et autres bloqués dans le pays.

Le gouvernement australien a fermé la porte à toute personne revenant du hotspot sinistré, laissant des milliers de personnes parmi eux, selon le Poster, sont 34 participants au tournoi de cricket de la Premier League indienne.

Steve Smith, David Warner et Pat Cummins font partie des 12 joueurs toujours en compétition dans la compétition en cours avec 11 entraîneurs, cinq membres du personnel de soutien, quatre commentateurs et deux arbitres, ainsi qu’un expert né en Nouvelle-Zélande qui réside en Australie.





L’ancien capitaine australien Ricky Ponting est l’un de ceux qui restent en Inde avec l’IPL qui doit se terminer le 30 mai.

Le tournoi a fait face à des appels à l’abandon alors qu’il se poursuit au milieu du nombre impressionnant de cas et de décès à travers le pays asiatique.

On pense que plus de 9 000 citoyens australiens sont maintenant piégés en Inde.

Le gouvernement de Canberra a adopté un projet de loi d’urgence empêchant quiconque d’arriver du hotspot, directement ou via Singapour ou Kuala Lumpur.

La loi d’urgence, invoquée en vertu de la loi sur la biosécurité, pourrait voir toute personne qui a été en Inde au cours des 14 derniers jours accusée d’un crime.

La Nouvelle-Zélande est la seule désignation à l’étranger vers laquelle les Australiens peuvent voyager sans autorisation expresse.