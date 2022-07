L’ambassadeur chinois souligne que Taiwan est le problème “le plus sensible” et affirme que les États-Unis ne soutiennent pas l’indépendance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ambassadeur de Chine aux États-Unis a désigné Taiwan comme la question “la plus sensible” au cœur des relations entre les deux superpuissances.

“La question de Taïwan est le problème central le plus sensible et le plus important dans les relations avec la Chine et les États-Unis”, a déclaré l’ambassadeur Qin Gang au Forum sur la sécurité d’Aspen. “La Chine aime les peuples pacifiques des deux côtés du détroit de Taiwan. Nos compatriotes.”

“La dernière chose que nous souhaitons faire est de nous battre avec nos compatriotes, nous ferons donc de notre mieux dans notre grande sincérité pour parvenir à la réunification pacifique car nous pensons qu’il est préférable de servir les intérêts des peuples des deux côtés”, a-t-il ajouté.

La conversation au coin du feu du Forum sur la sécurité d’Aspen s’est concentrée sur les tensions élevées au cours des deux dernières années entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, en particulier avec une augmentation des visites américaines de haut niveau à Taipei et davantage de vols et d’exercices militaires chinois autour de l’espace taïwanais.

Qin a fait valoir que les problèmes qui se concentrent sur Taiwan et Hong Kong servent à “porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine”.

“La cause profonde est que le principe ‘Une Chine’ a été sapé”, a déclaré Qin. “Il est menacé… sans aucune autorité à Taïwan.”

Il a affirmé que “l’agenda politique” pour faire avancer l’indépendance de Taiwan “brouille” la politique d’une seule Chine et “emprunte le soutien des États-Unis”.

La « politique d’une seule Chine » fait référence à la reconnaissance par les États-Unis de la République populaire de Chine en tant que seul gouvernement légal de la Chine, mais ne fait que reconnaître, sans approuver, l’affirmation de Pékin selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine.

Pékin et la Maison Blanche ont souligné le soutien américain à la politique d’une seule Chine. Biden a continué d’insister pour que les États-Unis aident Taïwan à continuer à s’armer et à se préparer à se défendre, même conclure une cinquième vente d’armes à Taipei depuis que Biden a pris ses fonctions.

Mais Qin insiste sur le fait que le soutien des États-Unis à une seule Chine comprend également une reconnaissance de la propriété de la Chine sur Taiwan.

« Biden a dit à plusieurs reprises que les États-Unis sont toujours attachés à la politique d’une seule Chine », a déclaré Qin. “Les États-Unis ne soutiennent pas l’indépendance de Taïwan et les États-Unis ne veulent pas avoir de conflit avec la Chine et Taïwan, donc pas de conflit ni de guerre est le plus grand consensus entre la Chine et les États-Unis.”

Qin a demandé que les États-Unis « honorent leurs engagements par des actions » et « mettent pleinement en œuvre » la politique d’une seule Chine.

“Ce n’est qu’en adhérant strictement à la politique d’une seule Chine, en s’unissant pour contraindre et s’opposer à l’indépendance de Taïwan que nous pourrons avoir une réunification pacifique”, a-t-il déclaré.

Qin a également eu des mots forts sur les critiques extérieures et l’ingérence au Xinjang et à Hong Kong dont il a affirmé qu’elles ne concernaient pas “la démocratie, les droits de l’homme, l’ethnicité ou la religion”.

Le Xinjang est la province occidentale où Pékin a été condamné pour avoir commis un génocide contre les musulmans ouïghours.

Qin a décrit la situation au Xinjang comme étant “une question d’anti-terrorisme, d’anti-sécession (et) de protection de la vie des gens, de sauvegarde de la souveraineté nationale de la Chine”.

À propos de l’ancienne colonie britannique, il a déclaré: “Hong Kong est revenue dans les bras de sa mère patrie”.

