Les Fidji, la favorite des nations occidentales, ont remporté vendredi la présidence du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, battant Bahreïn et l’Ouzbékistan lors d’un scrutin qui a résolu une impasse tendue concernant la sélection.

Le vote a été appelé après une impasse qui a signifié que le Conseil, le seul organe intergouvernemental mondial à promouvoir et protéger les droits de l’homme, a commencé des réunions cette semaine sans dirigeant pour la première fois en 15 ans d’histoire.

La présidence tourne géographiquement, chaque région effectuant généralement une sélection par consensus, mais les membres du groupe Asie-Pacifique n’ont pas pu s’entendre, ce qui a forcé le premier scrutin au conseil.

Nazahat Shameen Khan, un ancien juge de la Haute Cour formé au Royaume-Uni, a gagné avec 29 voix contre 14 pour Bahreïn et quatre pour l’Ouzbékistan, a déclaré le vice-président Ali Ibn Abi Talib Abdelrahman Mahmoud dans une chambre de l’ONU presque vide où les délégués ont voté un par un. en raison des mesures Covid-19.

L’impasse sur la présidence est survenue au début d’une année qui devrait voir les États-Unis se rallier après avoir quitté le forum en 2018, et avec un examen des activités du Conseil qui devrait commencer.

Les observateurs et les diplomates ont estimé que les rivaux des Fidji étaient soutenus par la Russie, la Chine et l’Arabie saoudite, même si un diplomate chinois a déclaré qu’il serait heureux que n’importe quel candidat l’emporte. Les responsables de la Russie et de l’Arabie saoudite n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L’ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies à Genève, Chen Xu, a félicité les Fidji dans un tweet vendredi et a promis son soutien.

Le conseil de 47 membres ne prend pas de décisions juridiquement contraignantes, mais il peut autoriser des enquêtes sur des violations présumées des droits en mandatant des missions internationales d’enquête.

Marc Limon, du groupe de réflexion Universal Rights Group, a salué la sélection de Khan.

« Il est important pour le Conseil d’avoir un pays comme les Fidji qui a un bilan positif en matière de droits de l’homme et une bonne histoire à raconter », a-t-il dit, faisant allusion à l’effondrement de l’ancien organisme de défense des droits de l’ONU après que la Libye de Mouammar Kadhafi l’ait dirigé.

Un diplomate a déclaré qu’il s’attendait à ce que les débats soient plus intenses cette année, étant donné que la Russie et la Chine reviennent au conseil après des périodes d’arrêt.

« Je m’attends à de nombreux débats houleux et au potentiel d’acrimonie », a-t-il déclaré, affirmant que les actions de la Chine à Hong Kong et au Xinjiang pourraient être des points chauds.

