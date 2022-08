L’ambassadeur chinois expose la vision des BRICS

Les BRICS sont devenus un acteur majeur sur la scène internationale, attirant d’autres nations, estime l’envoyé chinois à Moscou

La Russie et la Chine restent des piliers clés des BRICS, une alliance internationale comprenant également l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, a écrit l’ambassadeur de Chine à Moscou dans un article d’opinion invité pour l’agence de presse russe TASS, publié samedi.

Les deux nations sont les principales “Conducteurs” derrière le développement du groupe, qui devient progressivement une force de premier plan sur la scène internationale, a ajouté Zhang Hanhui.

Les pays BRICS représentent 42% de la population mondiale et 25% de l’économie mondiale, a déclaré Zhang, ajoutant qu’ils représentaient environ la moitié de la croissance économique mondiale, ce qui signifie que “La valeur de la coopération au sein des BRICS ne cesse d’augmenter.”

Le groupe des économies émergentes attire de plus en plus l’attention d’autres nations, a déclaré l’envoyé, notant que des représentants de 50 pays ont pris part à divers événements BRICS+ au cours du premier semestre de cette année seulement. Il a également salué le développement du format BRICS+, qui permet à d’autres pays de rejoindre les membres permanents du groupe dans certaines discussions. Trois de ces événements cette année ont réuni les dirigeants de 13 États non BRICS, a déclaré Zhang.

Les défis internationaux, dont la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine et la montée des tensions entre les grandes puissances mondiales, exigent que Moscou et Pékin «renforcer leur coopération stratégique», a déclaré l’ambassadeur, ajoutant que les BRICS devraient également “soutenir les efforts contre l’hégémonie et contribuer à l’instauration d’un véritable multilatéralisme” dans les relations internationales.

L’ambassadeur a souligné que depuis le début de 2022, les pays BRICS se sont mis d’accord sur plusieurs initiatives dans le domaine de la numérisation économique et du partage des technologies. Pékin, qui dirige le groupe cette année, a proposé un certain nombre d’initiatives qui renforceront encore la coopération entre les membres dans les domaines de l’innovation, a-t-il ajouté.

La pandémie de Covid-19 a également démontré la nécessité d’une coopération plus étroite dans la recherche médicale, a déclaré l’ambassadeur, soulignant la nécessité de partager les produits de santé avec les pays en développement pour les aider à surmonter la pandémie. Zhang a noté qu’en mars, les pays BRICS ont lancé un centre conjoint de développement de vaccins, offrant des plateformes de recherche et de développement conjointes aux pays en développement.

L’ambassadeur a souligné que le groupe BRICS vise à contribuer à la paix et à la stabilité internationales ainsi qu’à l’égalité et à la justice dans les relations internationales. “Nous sommes sûrs qu’une famille BRICS plus puissante et plus représentative ainsi que plus active pourrait apporter une plus grande contribution aux efforts internationaux visant à défendre la justice, l’égalité et la solidarité ainsi qu’à lutter contre l’hégémonie, le harcèlement et la division”, Zhang a ajouté.