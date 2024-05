L’ambassadeur britannique a quitté son poste après avoir « pointé son arme sur le personnel »

Dans la vidéo, on peut voir un homme ressemblant à Jon Benjamin pointant une arme sur des personnes dans une voiture.

Correspondant Mexique et Amérique Centrale

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique aurait quitté son poste plus tôt cette année après avoir pointé une arme sur un membre local du personnel de l’ambassade.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, initialement rapportée par le Financial Times, prétend montrer Jon Benjamin pointant un fusil sur un autre homme tout en baissant les yeux sur le viseur de l’arme.

Il était sous-titré : « Dans [the] Dans un contexte de tueries quotidiennes perpétrées par des trafiquants de drogue au Mexique, il ose plaisanter. »

Aucune annonce officielle concernant la position de M. Benjamin n’a été faite par le Bureau britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO). Mais il n’est plus répertorié comme ambassadeur au Mexique sur le site officiel du gouvernement, qui précise qu’il a été en poste « entre 2021 et 2024 ».