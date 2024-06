L’ambassadeur britannique a quitté son poste après avoir « pointé son arme sur le personnel »

Il était sous-titré : « Dans [the] Dans un contexte de tueries quotidiennes perpétrées par des trafiquants de drogue au Mexique, il ose plaisanter. »

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, initialement rapportée par le Financial Times, prétend montrer Jon Benjamin pointant un fusil sur un autre homme tout en baissant les yeux sur le viseur de l’arme.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique aurait quitté son poste plus tôt cette année après avoir pointé une arme sur un membre local du personnel de l’ambassade.

Aucune annonce officielle concernant la position de M. Benjamin n’a été faite par le Bureau britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO). Mais il n’est plus répertorié comme ambassadeur au Mexique sur le site officiel du gouvernement, qui précise qu’il a été en poste « entre 2021 et 2024 ».

Dans la vidéo, on peut voir un homme ressemblant à M. Benjamin déplacer une arme autour de la voiture, la pointant sur différentes personnes. Des rires peuvent être entendus en arrière-plan. On voit un homme faire des gestes inconfortables alors que l’arme est pointée sur lui.

M. Benjamin est arrivé au Mexique après avoir occupé des postes antérieurs, notamment au Ghana et au Chili, avec une réputation d’assez peu conventionnel selon les normes de la plupart des diplomates britanniques.

Il était très actif sur les réseaux sociaux et comptait de nombreux abonnés sur X. Il pouvait s’exprimer assez franchement, répondant parfois directement à ses abonnés sur des sujets qui le passionnaient, en particulier la politique africaine, le football et la musique rock. Cela faisait partie d’un personnage plus accessible, moins étouffant que celui véhiculé par les autres ambassadeurs.

Au Mexique, comme dans la plupart de ses postes précédents, M. Benjamin croyait fermement au rôle du soft power du rock et de la musique indépendante britanniques. Lui-même passionné de musique, il a encouragé les grands groupes et artistes britanniques à se rendre au Mexique, les accueillant parfois dans sa résidence avant leurs concerts.

Pendant des décennies, par exemple, il a été le principal point de contact des Rolling Stones au sein du FCDO, aidant le supergroupe à négocier les formalités administratives enchevêtrées liées à la réalisation d’événements live à travers le monde.

Il a toujours semblé fasciné et engagé au Mexique dès le début de son affectation en 2021, voyageant dans plusieurs de ses 32 États. C’est lors d’un de ces voyages, dans les États de Sinaloa et Durango, contrôlés par les cartels de la drogue, que l’incident avec son équipe a eu lieu.

Plus de 30 000 personnes ont été assassinées au Mexique l’année dernière. Le pays a des lois sur les armes à feu extrêmement restrictives et ne abrite qu’un seul magasin d’armes, situé dans un complexe militaire de Mexico.

Le fait que l’ambassadeur ait été vu brandir une arme contre son équipe au milieu de tant de meurtres annuels dus à la violence liée à la drogue au Mexique a touché encore plus le personnel de l’ambassade concerné – et de nombreux Mexicains.

Même s’il s’agissait d’une plaisanterie, le fait que cela ait eu lieu avec une mitrailleuse apparemment chargée dans l’une des régions les plus dangereuses du Mexique était une grave erreur de calcul.

Ce qui était censé être un voyage de routine dans le nord du Mexique a apparemment mis une fin ignominieuse à une carrière très longue et par ailleurs distinguée au sein du FCDO.

Le FCDO a déclaré au Financial Times : « Nous sommes au courant de cet incident et avons pris les mesures appropriées.

« Lorsque des problèmes internes surviennent, le FCDO dispose de processus RH robustes pour les résoudre. »

La BBC a contacté M. Benjamin et le FCDO pour commentaires.