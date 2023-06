L’ambassadeur américain se prononce sur les compromis de l’accord sur le plafond de la dette

L’ambassadeur des États-Unis au Canada a déclaré que l’Amérique « veut absolument gagner sur les deux tableaux » lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique tout en poursuivant des projets de combustibles fossiles.

Alors qu’il ne restait que quelques jours avant une éventuelle crise de défaut de paiement, le Sénat américain a adopté un accord conclu par le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette du pays jusqu’en 2025.

Cette décision empêche un défaut de paiement qui aurait pu avoir des répercussions cataclysmiques sur d’autres pays et économies, dont le Canada, qui détiennent ensemble la dette de 31,4 billions de dollars des États-Unis.

Mais l’accord voit les républicains et les démocrates faire des concessions, y compris une série de priorités conservatrices, à savoir de nouvelles règles qui faciliteront l’obtention de licences pour les projets de combustibles fossiles et d’énergies renouvelables.

L’ambassadeur David Cohen a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, que même si son président considère le changement climatique comme une « menace existentielle », il n’est pas réaliste d’arrêter complètement les combustibles fossiles à court terme, surtout si la sécurité énergétique est partie de l’équation.

« Les États-Unis veulent absolument gagner sur les deux tableaux », a-t-il déclaré. « Le changement climatique est une menace existentielle. Nous devons agir aussi vite que possible pour nous sevrer des combustibles fossiles afin de rendre notre consommation d’énergie plus propre.

« Mais cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre d’arrêter immédiatement les combustibles fossiles », a-t-il ajouté. « Nous allons utiliser des combustibles fossiles pendant très longtemps. Nous devons rendre l’utilisation de ces combustibles fossiles plus propre et nous devons nous concentrer sur des choses qui peuvent, en plus du changement climatique, également constituer des menaces existentielles.

Cohen a cité en exemple la nécessité pour de nombreux pays – y compris les États-Unis – d’être moins dépendants du pétrole russe et de l’énergie d’autres « acteurs hostiles ».

« Le changement climatique, la sécurité énergétique, la suffisance énergétique est une question incroyablement compliquée. Et ce n’est pas une approche unique pour faire face à ces problèmes », a-t-il déclaré.

Cohen a ajouté que l’accord sur le plafond de la dette comprend également une « grande victoire pour le changement climatique », à savoir que les récupérations républicaines de la loi sur la réduction de l’inflation – qui offre des milliards de dollars d’incitations à l’énergie propre au sud de la frontière – n’ont pas été incluses dans l’accord final.

Cohen a déclaré qu’il « n’avait jamais douté » qu’il y aurait un accord sur le plafond de la dette, car c’était « trop ​​important ».

« La démocratie est une question de compromis, et cela ne signifie pas que vous pouvez aborder chaque problème compliqué et avoir une solution préemballée disponible », a-t-il déclaré. « Il faut faire preuve d’un peu de patience. Laissez le processus suivre son cours. »



COHEN « PAS INQUIET » À PROPOS DE LA RACE PRIMAIRE RÉPUBLICAINE

Cohen a également pesé sur la course primaire républicaine, avec l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie qui devraient jeter leur chapeau sur le ring cette semaine.

Il a dit qu’alors qu’il essaie de « faire moins » de politique dans son rôle actuel d’ambassadeur – et ce n’est donc pas son travail de s’inquiéter de candidats présidentiels spécifiques – il a « une confiance suprême dans le public américain », et il est « en quelque sorte de ne s’inquiéter pour personne.

« Je rappelle aux gens que si vous revenez au début du cycle électoral en 2016, les favoris absolus étaient Jeb Bush et Rudy Giuliani », a déclaré Cohen. « Si nous avions cette conversation alors, vous seriez en train de demander ce que je pense de Rudy Giuliani en tant que président. Et pour la petite histoire, ayant travaillé avec Rudy Giuliani, je vous aurais prévenu, au moins officieusement, qu’il était peut-être un peu fou.

« Mais le fait est qu’au moment des élections, aucun d’eux n’était sur la photo », a-t-il déclaré.