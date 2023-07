L’ambassadeur américain rend visite à un journaliste du Wall Street Journal détenu en Russie pour espionnage

MOSCOU (AP) – L’ambassadrice américaine Lynne Tracy a été autorisée lundi à rendre visite au journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui est derrière les barreaux en Russie depuis mars pour espionnage.

Tracy a rendu visite à Gershkovich pour la dernière fois en avril. L’ambassade des États-Unis a confirmé la visite de lundi mais n’a pas immédiatement fourni plus d’informations.

Le citoyen américain de 31 ans a été arrêté dans la ville d’Ekaterinbourg lors d’un voyage de reportage en Russie. Un tribunal de Moscou a confirmé la semaine dernière une décision de le maintenir en détention jusqu’au 30 août.

Gershkovich et son employeur ont nié les allégations et le gouvernement américain l’a déclaré détenu à tort. Son arrestation a secoué les journalistes en Russie où les autorités n’ont fourni aucune preuve à l’appui des accusations d’espionnage.

Gershkovich est détenu à la prison Lefortovo de Moscou, connue pour ses conditions difficiles.

Il est le premier journaliste américain à faire face à des accusations d’espionnage en Russie depuis septembre 1986, lorsque Nicholas Daniloff, correspondant à Moscou pour US News and World Report, a été arrêté par le KGB. Daniloff a été libéré 20 jours plus tard dans le cadre d’un échange contre un employé de la mission de l’Union soviétique à l’ONU qui a été arrêté par le FBI, également accusé d’espionnage.

The Associated Press