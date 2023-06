L’ambassadeur américain rejette les allégations d’ingérence américaine dans les élections en Thaïlande

BANGKOK (AP) – L’ambassadeur des États-Unis en Thaïlande a rejeté les allégations d’ingérence américaine dans les récentes élections comme un « un mauvais service » au peuple thaïlandais, affirmant mardi que Washington ne soutenait aucun candidat ou parti politique.

Les allégations d’ingérence des États-Unis lors du vote du 14 mai ont tourbillonné depuis que le parti d’opposition Move Forward est devenu le premier obtenteur de voix et qu’un autre parti d’opposition est arrivé en deuxième position, ce qui soulève la possibilité d’un nouveau gouvernement de coalition qui pourrait prendre le pouvoir du Premier ministre Prayuth Chan. -ocha.

Le parti Move Forward est considéré comme théoriquement plus pro-américain que Prayuth, un ancien général qui est initialement arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État militaire il y a neuf ans, et les allégations d’ingérence américaine dans les élections sont largement considérées comme provenant de partisans du courant. Status Quo.

Un petit groupe de manifestants a même manifesté devant l’ambassade des États-Unis en avril, accusant Washington d’ingérence dans les affaires politiques thaïlandaises.

Lors d’une table ronde avec des dizaines de journalistes thaïlandais, l’ambassadeur Robert Godec a déclaré, interrogé sur les rumeurs et les théories du complot, qu’elles « rendent un mauvais service aux dizaines de millions de personnes qui ont participé au processus politique en tant qu’électeurs, en tant que responsables électoraux, en tant qu’observateurs du scrutin ».

« Compte tenu des théories du complot persistantes et pernicieuses, permettez-moi d’être clair », a déclaré Godec. « Nous rejetons catégoriquement les fausses rumeurs selon lesquelles les États-Unis seraient intervenus dans les élections thaïlandaises. »

Le parti Move Forward a signé un accord avec sept autres partis sur une plate-forme commune qui, espère-t-il, conduira à la formation d’un gouvernement de coalition en juillet. Il n’a fait aucune mention de l’appel controversé de Move Forward à la modification d’une loi sévère contre la critique de la monarchie du pays, une position qui a suscité la colère des conservateurs thaïlandais.

Cependant, il incluait plusieurs des politiques fondamentales de Move Forward, telles que la rédaction d’une nouvelle constitution plus démocratique, l’adoption d’une loi sur le mariage homosexuel, la décentralisation du pouvoir administratif et la transition de la conscription militaire à l’enrôlement volontaire « sauf lorsque le pays est en guerre ».

Il appelle également à des réformes de la police, de l’armée, de la fonction publique et du processus judiciaire, à l’abolition des monopoles commerciaux et au rétablissement des contrôles sur la production et la vente de marijuana après sa dépénalisation de facto mal exécutée l’année dernière.

Il n’est cependant pas encore certain que la coalition puisse prendre le pouvoir. Il contrôle une forte majorité à la chambre basse du pays, mais en vertu de la constitution rédigée par l’armée, le Premier ministre est choisi par un vote conjoint de la chambre basse et du Sénat, dont les membres ont été nommés par le gouvernement militaire post-coup d’État.

Godec a souligné que les États-Unis travaillaient déjà avec le gouvernement actuel depuis des années et que Prayuth s’était rendu à la Maison Blanche l’année dernière avec d’autres dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Il a également déclaré que Washington continuerait à travailler avec le gouvernement thaïlandais, quel qu’il soit au pouvoir.

« Les États-Unis n’ont pas de candidat préféré, nous n’avons pas de parti politique préféré en Thaïlande », a-t-il déclaré. « Ce que nous faisons, c’est soutenir le processus démocratique. Seul le peuple thaïlandais devrait choisir le gouvernement.