Le nouvel envoyé américain en Israël s’est brièvement qualifié d’ambassadeur en Cisjordanie et à Gaza sur Twitter, soulevant des sourcils diplomatiques en renversant la politique de souveraineté israélienne de son prédécesseur sur les territoires palestiniens.

L’ambassadeur américain par intérim en Israël Jonathan Shrier, qui a pris ses fonctions mercredi avec le reste de la nouvelle administration Biden, a brièvement assumé des responsabilités extraterritoriales via son compte Twitter, qui le décrivait temporairement comme chef de la mission américaine en Israël, la Cisjordanie et Gaza.

Bien que les modifications aient été annulées en quelques heures et décrites comme « une modification par inadvertance et ne reflétant pas un changement de politique»Par un porte-parole de l’ambassade américaine en Israël, ils ont néanmoins suscité la consternation chez certains législateurs américains – et israéliens.

Le député républicain Michael McCaul (Texas) a appelé le changement «incroyablement troublant, « Exhortant Biden à »clarifier ce mouvement provocateur rapidement. »

Certains ont vu le changement de nom comme indiquant que l’administration Biden ne considérait pas la Cisjordanie et Gaza comme une partie d’Israël – un point de vue qui refléterait le statut des territoires au regard du droit international, mais irait à l’encontre de la reconnaissance controversée de la souveraineté israélienne par le président sortant Donald Trump sur ce que les Nations Unies reconnaissent comme des territoires palestiniens illégalement occupés par Israël.

Sous l’administration Obama – la dernière fois que Biden occupait une fonction publique – les territoires étaient considérés comme occupés, bien que le président de l’époque Barack Obama ait présidé à une expansion spectaculaire des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie et augmenté le montant de l’aide étrangère accordée à Israël pour un énorme 3,8 milliards de dollars sur dix ans.

Malgré le soupçon d’un retour aux politiques de l’ère Obama, le nouveau secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré mardi lors de ses auditions de confirmation qu’il n’était pas prévu de revenir sur la décision de Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, suggérant au moins une partie de celle de Trump. les modifications de la vision diplomatique américaine des territoires palestiniens étaient là pour rester.

La décision controversée de l’ambassade a conduit l’Autorité palestinienne à couper les relations diplomatiques avec Washington, mais les dirigeants palestiniens ont espéré que Biden renversera certains des favoritismes flagrants de l’administration Trump envers Israël, y compris la réouverture potentielle du consulat américain à Jérusalem. Le consulat avait servi de mission diplomatique auprès des Palestiniens avant que Trump ne l’introduise dans la nouvelle ambassade d’Israël dans la ville.

Shrier était chef de mission adjoint de l’ambassade américaine à Jérusalem avant d’assumer son rôle actuel, dans lequel il a remplacé David Friedman, qui, comme Trump lui-même, était considéré comme l’un des favoris des colons juifs de droite d’Israël. Biden n’a pas encore nommé de remplaçant officiel pour Friedman.

L’administration Biden avait laissé entendre qu’elle annulerait certaines des mesures de l’administration Trump qui ont contrarié les Palestiniens, notamment le rétablissement des relations diplomatiques avec l’Autorité palestinienne, qui supervise la Cisjordanie. L’administration Trump a reconnu l’année dernière de manière controversée la souveraineté israélienne sur les nombreuses colonies exclusivement juives du territoire, qui sont illégales au regard du droit international et compliqueraient gravement tous les efforts pour parvenir à une solution à deux États.

Malgré la fidélité de Trump à l’État d’Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été l’un des premiers dirigeants étrangers à appeler pour féliciter Biden pour sa victoire électorale. Trump a néanmoins vanté le « Accords d’Abraham», Dans lequel plusieurs voisins arabes d’Israël ont ouvert des relations diplomatiques officielles avec le pays, comme l’une de ses réalisations phares en tant que président lors de son discours sortant mardi.

