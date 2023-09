L’ambassadeur américain en Russie rend visite au journaliste emprisonné du WSJ, Evan Gershkovich

MOSCOU — L’ambassadrice américaine en Russie, Lynne Tracy, a rendu visite vendredi au journaliste emprisonné du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a indiqué l’ambassade américaine à Moscou dans un communiqué en ligne.

La visite de Tracy intervient un jour après que les parents et la sœur de Gershkovich se sont présentés au siège des Nations Unies à New York et ont appelé les dirigeants du monde entier à exhorter la Russie à libérer le journaliste, qui a été arrêté plus tôt cette année dans le cadre d’accusations d’espionnage que lui et son employeur ont rejetées.

Gershkovich, un citoyen américain de 31 ans, a été arrêté fin mars dans la ville d’Ekaterinbourg, à près de 2 000 kilomètres (1 200 miles) à l’est de Moscou, alors qu’il effectuait un reportage. Il est depuis détenu au centre de détention provisoire de Lefortovo, à Moscou, connu pour ses conditions difficiles. Le mois dernier, un tribunal de Moscou a prolongé sa détention jusqu’à fin novembre.

Le Service fédéral de sécurité russe a déclaré que Gershkovich, « agissant sur les instructions de la partie américaine, a collecté des informations constituant un secret d’État sur les activités de l’une des entreprises du complexe militaro-industriel russe ».

Les autorités n’ont pas détaillé les preuves – le cas échéant – qu’elles ont rassemblées pour étayer les accusations d’espionnage, ce que Gershkovich et le WSJ nient. Le gouvernement américain a déclaré qu’il était détenu à tort. L’affaire contre Gershkovich, entourée de secret, a ébranlé les journalistes en Russie et à l’étranger.

Tracy, l’ambassadrice américaine, a rendu visite à Gershkovich en prison à plusieurs reprises depuis son arrestation, la dernière fois en août. Après sa visite de vendredi, l’ambassade américaine a déclaré sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, que Gershkovich « reste fort et suit l’actualité – y compris la comparution de ses parents à l’ONU cette semaine », et a réitéré l’appel à libérez-le ainsi qu’un autre Américain emprisonné en Russie pour espionnage, Paul Whelan.

Gershkovich est le premier journaliste américain à faire face à des accusations d’espionnage en Russie depuis septembre 1986, lorsque Nicholas Daniloff, correspondant à Moscou du US News and World Report, a été arrêté par le KGB.

Des analystes ont souligné que Moscou pourrait utiliser les Américains emprisonnés comme monnaie d’échange après l’escalade des tensions américano-russes suite à l’opération militaire du Kremlin en Ukraine.

Au moins deux citoyens américains arrêtés en Russie ces dernières années – dont la star de la WNBA Brittney Griner – ont été échangés contre des Russes emprisonnés aux États-Unis.

Le ministère russe des Affaires étrangères a précédemment déclaré qu’il n’envisagerait un échange contre Gershkovich qu’en cas de verdict de son procès. En Russie, les enquêtes et les procès pour espionnage peuvent durer plus d’un an.