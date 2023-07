L’ambassadeur américain en Russie rencontre le journaliste détenu du Wall Street Journal Evan Gershkovich

Washington — L’ambassadeur des États-Unis en Russie a rencontré un journaliste détenu du Wall Street Journal Evan Gershkovitch dans une prison de Moscou lundi, leur deuxième réunion de ce type depuis l’arrestation de Gershkovich en mars pour espionnage.

La visite de l’ambassadrice Lynne Tracey intervient au milieu des protestations des États-Unis selon lesquelles les autorités russes ont refusé l’accès aux diplomates russes pour le rencontrer dans la tristement célèbre prison de Lefortovo, dans la capitale, où il est détenu.

Gershkovich, le gouvernement américain et le Wall Street Journal ont fermement nié les accusations d’espionnage, les premières contre un journaliste américain en Russie depuis la guerre froide. Tracy a rencontré Gershkovich pour la première fois le 17 avril, plus de deux semaines après son arrestation.

« L’ambassadeur Tracy rapporte que M. Gershkovich est en bonne santé et reste fort, malgré sa situation », a déclaré un porte-parole du département d’État à CBS News. « Les responsables de l’ambassade des États-Unis continueront de fournir tout le soutien approprié à M. Gershkovich et à sa famille, et nous attendons des autorités russes qu’elles assurent un accès consulaire continu. »

Roger Carstens, l’envoyé spécial présidentiel pour les affaires d’otages au département d’État, a déclaré la semaine dernière que Tracy avait vu Gershkovich lors d’une récente audience où son la détention a été prolongée de 90 jours supplémentaires. Mais les responsables américains n’ont pas pu lui parler depuis des semaines parce que les Russes ont refusé de fournir un accès consulaire, a-t-il déclaré.

« Elle a eu la chance de poser les yeux sur lui », a déclaré Carstens à NBC News au Aspen Ideas Festival. « Et ce n’est pas une mauvaise chose, mais nous n’avons pas encore eu l’occasion d’obtenir un accès consulaire. Et dans notre esprit, les Russes nous le doivent.

Les États-Unis et la Russie sont tous deux signataires de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulairesqui stipule que les États ont le droit de visiter et de communiquer avec leurs ressortissants qui ont été arrêtés ou détenus dans d’autres États.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré jeudi dernier lors d’un événement du Council on Foreign Relations que les États-Unis avaient demandé un accès consulaire à Gershkovich « pratiquement tous les jours ».

« Nous continuerons à travailler pour ramener Evan à la maison », a déclaré Blinken. « Nous n’allons pas nous arrêter tant que nous ne l’aurons pas ramené à la maison. »

Carstens a déclaré que les Russes « ont joué un match difficile » concernant la libération potentielle de Gershkovich.

« Ils ne veulent pas vraiment nous parler de lui pour le moment », a déclaré Carstens. « Les Russes pourraient jouer cela dans un procès long et interminable. Et après une condamnation, s’il est condamné, je suppose qu’il le sera, il sera temps de négocier sa libération.

Les États-Unis n’attendent pas le procès de Gershkovich, qui n’a pas été programmé, pour essayer de trouver des moyens d’obtenir sa libération, a déclaré Carstens.

