L’ambassadeur américain en Russie quitte son poste alors que la guerre en Ukraine s’éternise

WASHINGTON (AP) – L’ambassadeur américain en Russie, John Sullivan, a mis fin dimanche à son mandat de premier diplomate américain à Moscou après près de trois ans, couvrant les administrations Trump et Biden, et prendra sa retraite après une longue carrière au service du gouvernement, l’ambassade annoncé. Son départ intervient alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine en est à son septième mois.

Sa carrière de quatre décennies dans la fonction publique comprenait des postes de sous-secrétaire d’État et des postes de direction dans les ministères de la Justice, de la Défense et du Commerce.

Elizabeth Rood, chef de mission adjointe en Russie, sera la principale diplomate américaine à Moscou jusqu’à ce qu’un successeur nommé par le président Joe Biden remplace Sullivan.

Samedi, Sullivan a assisté à une cérémonie d’adieu à Moscou pour l’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, décédé mardi.

Le départ intervient alors que les relations américano-russes restent tendues. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, la guerre s’est ralentie, les deux parties échangeant des frappes de combat et de petites avancées à l’est et au sud. La Russie et l’Ukraine ont vu des milliers de soldats tués et blessés, et le bombardement de villes par la Russie a tué d’innombrables civils innocents.

Les États-Unis ont imposé de nombreuses vagues de sanctions à la Russie et fourni des milliards de dollars d’assistance militaire à l’Ukraine, passant ces dernières semaines à une stratégie de soutien à plus long terme.

En avril 2021, Sullivan est retourné aux États-Unis pour des consultations après que des responsables à Moscou lui aient “suggéré” de suivre l’exemple de l’ambassadeur de Russie à Washington qui a été rappelé de Washington après que Biden eut qualifié le président russe Vladimir Poutine de “tueur”.

Originaire de Boston, Sullivan a été nommé par le président Donald Trump et confirmé par le Sénat avec un soutien bipartite inhabituellement fort en tant qu’ambassadeur en Russie en décembre 2019. Biden lui a demandé de rester en poste lorsque Biden a pris ses fonctions l’année dernière.

The Associated Press