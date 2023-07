L’ambassadeur américain en Chine piraté – WSJ – RT World News

La cyberattaque aurait compromis des centaines de milliers de courriels du gouvernement américain

Les comptes de messagerie de l’ambassadeur américain en Chine Nicholas Burns et d’autres responsables diplomatiques ont été piratés lors d’un piratage majeur, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. Microsoft, qui a été le premier à révéler l’attaque, a blâmé Pékin.

Citant plusieurs sources proches du dossier, le journal a noté que Daniel Kritenbrink, le secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est, était également visé par le piratage. Avec la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, on pense qu’ils sont les plus hauts responsables touchés par la violation, qui aurait accédé à une vaste mine de courriels du gouvernement.

Bien que le nombre d’e-mails impliqués dans le piratage reste inconnu, il aurait compromis des centaines de milliers de messages non classifiés. L’estimation du nombre d’e-mails consultés pourrait encore augmenter, a rapporté le Journal.















Interrogé sur la violation, le département d’État a déclaré qu’il ne pouvait pas partager les détails « pour des raisons de sécurité, » mais a ajouté qu’une enquête est en cours.

La cyberattaque a été révélée pour la première fois la semaine dernière par Microsoft, qui a déclaré que des pirates avaient exploité une faille dans l’environnement informatique en nuage de l’entreprise pour accéder à plus de deux douzaines d’organisations dans le monde, dont 10 aux États-Unis. On ne sait pas si des agences fédérales en plus des départements de l’État et du Commerce ont été violées, bien que le Journal ait noté que les courriels du secrétaire d’État Antony Blinken ne semblaient pas avoir été ciblés.

Microsoft a affirmé que l’attaque avait été lancée par un « Acteur de menace basé en Chine » soutenu par le gouvernement de Pékin. Dans un article de blog publié la semaine dernière, la société a également déclaré que les pirates avaient « objectifs d’espionnage », mais est arrivé à ses conclusions avec seulement « confiance modérée ».

Alors que le plus haut diplomate américain a déclaré à son homologue chinois Wang Yi que Washington allait « prendre les mesures appropriées » en réponse au piratage, Pékin a rejeté les allégations, le ministère chinois des Affaires étrangères les étiquetant auparavant « désinformation. »