L’ambassadeur américain au Canada affirme que la démocratie survivra « facilement » aux résultats des élections de mardi

À la veille d’élections très importantes mardi, l’ambassadeur des États-Unis au Canada a déclaré que « la démocratie survivra facilement » à l’issue de la course et a rappelé aux Canadiens d’être patients à mesure que les résultats aux États-Unis arrivent.

David Cohen a déclaré dans une entrevue à l’émission CBC Romarin Barton en direct que la démocratie américaine « a survécu et prospéré malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée ». Il a cité comme exemples les deux guerres mondiales et la guerre civile américaine.

« Je crois fermement que quel que soit le résultat des élections, les États-Unis resteront la démocratie la plus durable au monde », a déclaré Cohen à l’animatrice Rosemary Barton.

« La démocratie est quelque chose d’important. Elle a de la valeur. C’est quelque chose que je chéris en tant qu’Américain. (…) Je pense que la démocratie survivra facilement au résultat de ces élections. »

Certains responsables de l’État ont déclaré des résultats plus clairs sont attendus d’ici la fin de mercredi, alors qu’ils traitent les bulletins de vote par correspondance.

On s’inquiète également de savoir si le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, acceptera les résultats.

À un événement de campagne en Arizona Jeudi, Trump a répété de fausses allégations sur la fraude électorale et a affirmé qu’il était « en avance » dans la course contre sa rivale démocrate Kamala Harris.

Dans une autre interview sur Romarin Barton en directon a demandé à la ministre du Commerce international Mary Ng quelle serait la réaction du Canada si Trump refusait d’accepter les résultats des élections.

Ng a déclaré que « le système démocratique américain devra faire son travail ».

« Ce que je veux dire au peuple canadien, c’est que le Canada est prêt à travailler avec qui que ce soit que le peuple américain choisisse pour travailler à la Maison Blanche », a déclaré Ng.

Les responsables canadiens ont contacté les campagnes Harris et Trump pour obtenir un appel téléphonique de félicitations avec le gagnant, selon une source gouvernementale de haut rang.

Les enjeux pour le Canada

L’une des principales questions que se posent les responsables canadiens est de savoir comment les élections affecteront les relations commerciales du pays avec les États-Unis.

Trump a appelé à un tarif minimum de 10 pour cent sur toutes les importations entrant aux États-Unis. Sources avoir dit Selon CBC News, les alliés de Trump n’ont offert aucune garantie de sursis au Canada.

On ne sait pas non plus si une administration Harris voudrait renégocier l’accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui doit être révisé et renouvelé en 2026. Harris a voté contre l’accord commercial lorsqu’elle était sénatrice, affirmant que cela ne suffisait pas à protéger les travailleurs.

Ng a déclaré que l’accord est « un bon accord qui a reçu le soutien des deux partis au Congrès américain » et qu’il est « sain, en tant que partenaires commerciaux, d’examiner ce qui fonctionne et comment nous pouvons l’améliorer encore ».

La ministre du Commerce international, Mary Ng, est présentée pendant la période des questions le 24 septembre.

Interrogé sur la préparation à l’éventualité d’imposition de droits de douane si Trump était élu, Ng a déclaré que les entreprises et les groupes syndicaux américains avaient déclaré aux responsables canadiens « qu’ils n’aimaient pas les droits de douane ».

« Je pense donc que tout nouveau président se soucie profondément de ses entreprises, de son emploi en Amérique et de son impact », a déclaré Ng.

Cohen a déclaré qu’il était difficile de déterminer comment les élections affecteraient les relations commerciales du Canada avec les États-Unis, car les électeurs éliront également des sénateurs américains, des membres de la Chambre des représentants et des représentants de l’État, qui sont tous pris en compte dans le paysage politique américain.

De plus, a-t-il ajouté, les organisations patronales et syndicales ainsi que les groupes de réflexion publics « travailleront très fort pour défendre la vitalité et le dynamisme de cette relation commerciale ».

« Tous ces gens vont rester en place après les élections comme ils l’étaient avant les élections, et je pense que cela confère une certaine stabilité à l’ensemble des relations commerciales. »