L’ambassadeur américain accuse l’Afrique du Sud d’armer les Russes

L’ambassadeur américain en Afrique du Sud a accusé jeudi le pays d’avoir fourni des armes et des munitions à la Russie pour sa guerre en Ukraine via un cargo lié à une société sanctionnée qui a accosté secrètement à une base navale près de la ville du Cap en décembre.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu’une enquête sur la visite d’un navire russe nommé Lady R à la principale base navale de son pays était déjà en cours dans les coulisses avec l’aide des services de renseignement américains avant que l’ambassadeur Reuben Brigety ne devienne public lors d’une conférence de presse dans le Sud. capitale africaine, Pretoria, que la cargaison était constituée d’armes et de munitions.

Brigety a déclaré que les États-Unis étaient certains que du matériel militaire avait été chargé sur le Lady R à la base navale de Simon’s Town entre le 6 et le 8 décembre, puis transporté en Russie. Il a déclaré que cela remettait en question la position neutre supposée de l’Afrique du Sud sur la guerre en Ukraine et ses appels à la fin du conflit.

« L’armement des Russes est extrêmement grave et nous ne considérons pas ce problème comme résolu », a déclaré Brigety dans des commentaires rapportés par plusieurs médias sud-africains.

S’il s’avère que l’Afrique du Sud apporte une aide militaire à la Russie, elle menace de rompre les relations entre les États-Unis et un partenaire clé en Afrique. Malgré la position neutre de l’Afrique du Sud sur la guerre en Ukraine, l’administration Biden espérait que cela pourrait encore être un tampon clé contre l’influence croissante de la Russie et de la Chine sur le continent.

Alors que le bureau de Ramaphosa a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il n’y avait actuellement « aucune preuve » pour étayer les allégations selon lesquelles des armes auraient été chargées sur le Lady R, l’Associated Press a établi que le navire était lié à une société sanctionnée l’année dernière par les États-Unis pour être impliqué dans le transport de matériel militaire pour le gouvernement russe.

La nouvelle des commentaires de Brigety a éclaté alors que Ramaphosa était au Cap pour répondre à des questions sur d’autres sujets au Parlement. Lorsque le chef de l’opposition politique, John Steenhuisen, a posé des questions sur les armes et les munitions, le président a répondu que « la question est en cours d’examen et, avec le temps, nous pourrons en parler ».

Ramaphosa a refusé de commenter davantage, invoquant la nécessité pour l’enquête de se dérouler.

Steenhuisen a demandé au président si l’Afrique du Sud « armait activement des soldats russes qui assassinent et mutilent des innocents? »

L’approvisionnement en munitions est devenu un problème pour la Russie pendant la guerre. Le chef de la compagnie militaire russe Wagner s’est plaint la semaine dernière que ses soldats mercenaires en Ukraine auraient fait face à de graves pénuries.

Le bureau de Ramaphosa a reconnu dans sa déclaration que le Lady R a accosté en Afrique du Sud, mais n’a pas précisé quand, où ni pour quelle raison. La déclaration a également critiqué l’ambassadeur américain pour avoir rendu public.

Les dossiers examinés par l’AP montrent que le Lady R a été acheté par une société russe, Transmorflot LLC, en 2019. En mai 2022, les États-Unis ont sanctionné Transmorflot et plusieurs navires qui, selon eux, sont contrôlés par la société, y compris le Lady R, pour avoir aidé le Effort de guerre russe. La société a ensuite changé son nom en MG-Flot LLC, qui est également répertorié comme le propriétaire actuel du Lady R.

Le mois dernier, le Wall Street Journal a rapporté qu’un autre navire appartenant à MG-Flot, le Rasul Gamzatov, a transporté des obus d’artillerie d’Iran vers la Russie, citant des responsables du Moyen-Orient.

L’AP a également confirmé de manière indépendante que le Lady R a accosté à la base navale de Simon’s Town pendant la période citée par Brigety.

MarineTraffic, un service qui recueille les données des transpondeurs radio et satellite des navires, a suivi le Lady R au large de la côte sud-africaine début décembre, mais le signal a été perdu le 5 décembre. Les navires sont tenus par le droit international de garder leurs transpondeurs allumés pendant qu’ils sont à mer. Les passeurs les éteignent souvent pour cacher leurs déplacements.

L’imagerie satellite obtenue par l’AP montre un navire de la même longueur, couleur et disposition que le Lady R amarré à la base navale le lendemain et y est resté jusqu’au 8 décembre. L’AP a également obtenu des photos du navire à la base navale, le nom Lady R clairement visible sur sa poupe en anglais et en russe. Le navire a mis les voiles le 9 décembre et son signal de transpondeur est réapparu le 10 décembre. Il est retourné au port russe de Novorossiysk sur la mer Noire le 22 février.

Le parti d’opposition de Steenhuisen avait précédemment soulevé des questions sur l’apparition d’un navire russe « mystère » à Simon’s Town. Fin décembre, le ministre sud-africain de la Défense, Thandi Modise, a déclaré que le navire traitait une « ancienne commande » de munitions et que des armes avaient été déchargées et non chargées sur le navire.

Le gouvernement sud-africain a déclaré à plusieurs reprises qu’il était neutre sur la guerre en Ukraine et souhaitait que le conflit soit résolu pacifiquement par la diplomatie, mais les récentes manifestations de sa proximité avec la Russie ont ouvert le pays le plus développé d’Afrique à des accusations selon lesquelles il aurait effectivement pris le parti de la Russie.

L’Afrique du Sud a accueilli le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour des entretiens en janvier, lui donnant une plate-forme pour blâmer l’Occident pour la guerre en Ukraine.

Quelques semaines plus tard, l’Afrique du Sud a autorisé les navires de guerre des marines russe et chinoise à effectuer des exercices au large de sa côte est. La marine russe a apporté sa frégate Admiral Gorshkov, l’un des navires phares de sa marine. La marine sud-africaine a participé aux exercices et a déclaré qu’ils « renforceraient les relations déjà florissantes entre l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine ».

L’Afrique du Sud est également confrontée à un dilemme diplomatique concernant une éventuelle visite cette année du président russe Vladimir Poutine, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés impliquant des enlèvements d’enfants en Ukraine. Poutine doit se rendre en Afrique du Sud en août pour une réunion des dirigeants du bloc économique BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud est signataire du tribunal international basé à La Haye, aux Pays-Bas, et obligé d’arrêter Poutine. Le gouvernement a indiqué qu’il ne détenirait pas le dirigeant russe et a menacé de quitter la CPI à la place. Le bureau de Ramaphosa a publié le mois dernier une déclaration faisant marche arrière sur la menace.