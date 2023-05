L’ambassadeur américain accuse l’Afrique du Sud d’armer la Russie

L’ambassadeur américain en Afrique du Sud a accusé jeudi le pays d’avoir fourni des armes à la Russie via un cargo qui a accosté secrètement sur une base navale près de la ville du Cap pendant trois jours en décembre.

L’ambassadeur Reuben Brigety a déclaré que les États-Unis étaient « confiants » que des armes avaient été chargées sur le navire à la base navale de Simon’s Town, entre le 6 et le 8 décembre, puis transportées en Russie, selon des informations diffusées par plusieurs médias sud-africains, après un conférence de presse dans la capitale, Pretoria.

Brigety a déclaré que l’armement présumé de la Russie était « extrêmement grave » et remettait en question la supposée neutralité de l’Afrique du Sud dans la guerre.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était au Cap pour répondre aux questions du Parlement lorsque la nouvelle des commentaires de Brigety a éclaté. Lorsqu’un législateur a posé des questions sur les armes, le président a répondu que « la question est en cours d’examen et, avec le temps, nous pourrons en parler ».

Ramaphosa a refusé de commenter davantage, invoquant la nécessité d’une enquête pour se dérouler.

Le président Ramaphosa ne peut ni feindre l’ignorance, ni tenter de saper l’opposition sur l’implication de l’Afrique du Sud dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Si des armes ont été chargées sur Lady R, alors l’Afrique du Sud est complice de cette guerre et s’est rangée du côté des criminels de guerre et des despotes internationaux. pic.twitter.com/7jHFM42frm —@jsteenhuisen

Le chef de l’opposition politique, John Steenhuisen, a demandé au président si l’Afrique du Sud « armait activement des soldats russes qui assassinent et mutilent des innocents ?

Steenhuisen a identifié le navire comme étant le Lady R, un cargo battant pavillon russe.

Sur cette photo publiée par le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à droite, s’entretient avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Pretoria, en Afrique du Sud, le 23 janvier. (Service de presse du ministère russe des Affaires étrangères/Associated Press)

Le parti de Steenhuisen, l’Alliance démocratique, a soulevé des questions plus tôt cette année au sujet d’un navire russe « mystère » faisant escale à la base de Simon’s Town.

À l’époque, le gouvernement sud-africain n’a pas commenté publiquement la question, affirmant qu’il avait besoin de recueillir des informations.

Fin décembre, le ministre sud-africain de la Défense, Thandi Modise, a déclaré que le navire semblait traiter une « ancienne commande » de munitions, et elle a indiqué que des armes avaient été déchargées et non chargées sur le navire.

Le gouvernement sud-africain, un partenaire clé des États-Unis en Afrique, a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait une position neutre sur la guerre en Ukraine et souhaitait que le conflit soit résolu pacifiquement.

Mais les manifestations récentes de sa proximité avec la Russie ont ouvert le pays le plus développé d’Afrique aux accusations d’avoir effectivement pris le parti de la Russie.

Le Parti du Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud, dirigé par Ramaphosa, a envoyé une délégation à Moscou le mois dernier et a évoqué le renforcement des liens avec la Russie, ce qui a encore tendu les relations du pays avec les États-Unis.

L’Afrique du Sud a également accueilli le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour des entretiens en janvier, environ un mois après la visite présumée de Lady R, lui donnant une plate-forme pour blâmer l’Occident pour la guerre en Ukraine.

Exercices militaires avec la Russie et la Chine

Quelques semaines plus tard, l’Afrique du Sud a autorisé les navires de guerre des marines russe et chinoise à effectuer des exercices au large de sa côte est.

La marine russe a apporté sa frégate Admiral Gorshkov, l’un de ses navires phares. La marine sud-africaine a également pris part aux exercices et les a qualifiés d’exercices qui « renforceraient les relations déjà florissantes entre l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine ».

REGARDER | Le chef de la CPI sur l’importance de demander des comptes à Poutine : Le mandat d’arrêt de Poutine est un signal au monde que les actions ont des conséquences, déclare le président de la CPI « Nous traitons ces mandats d’arrêt comme une sorte de sanction – la personne visée par le mandat d’arrêt ne peut pas quitter le territoire (…) sans prendre le risque d’être arrêtée », a déclaré le président et juge de la Cour pénale internationale, Piotr Hofmański.

La décision de l’Afrique du Sud d’organiser ces exercices navals en février, qui a coïncidé avec le premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, a soulevé de « sérieuses inquiétudes » pour les États-Unis, a déclaré Brigety jeudi.

Au moment des exercices, les forces armées sud-africaines ont déclaré qu’ils avaient été planifiés il y a des années avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’Afrique du Sud est également confrontée à un dilemme diplomatique concernant une éventuelle visite cette année du président russe Vladimir Poutine, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés impliquant des enlèvements d’enfants en Ukraine.

Poutine doit se rendre en Afrique du Sud en août pour une réunion des dirigeants du bloc économique BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud est signataire du tribunal international des crimes de guerre et donc obligée d’arrêter Poutine. Mais le gouvernement a indiqué qu’il ne détiendra pas le dirigeant russe et a menacé de quitter la CPI à la place.