L’ambassadeur allemand célèbre l’hiver “Dilli Style” avec Chai et Matthi

La saison des fêtes est là et avec elle affluent les souhaits de vacances. Celui qui a retenu l’attention d’Internet est celui du Dr Phillip Ackermann, l’ambassadeur d’Allemagne en Inde. Il a partagé sur sa poignée Twitter des souhaits de vacances en plein “style Dilli”. Bien qu’il n’y ait pas de neige comme c’est souvent le cas à cette période de l’année en Allemagne, le Dr Ackermann profite toujours des hivers de Delhi avec une tasse de “chai et matthi”. Il y a même un pousse-pousse en arrière-plan. Il continue à adresser ses meilleurs vœux à tout le monde dans un court clip. Le tweet était sous-titré, “Pas de neige ou de Glühwein. Profiter de l’hiver et attendre avec impatience les festivités à la manière de Dilli – avec chai et matthi! Je souhaite à tous un joyeux Noël, de joyeuses fêtes et une bonne année 2023 !” Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont également partagé l’enthousiasme de l’ambassadeur d’Allemagne. Ils ont tweeté leurs souhaits pour lui. “Joyeux Noël à vous aussi Monsieur & Joyeuses Fêtes & Bonne Année 2023”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre tweet disait: “Joyeux Noël Dr Ackermann et une bonne année!”

“Joyeux Noël, Philippe ! Attendez-vous à ‘chai pe charcha’ dans l’année à venir », a tweeté un utilisateur.

Le Dr Ackermann a partagé la joie de Noël avec les gens autour de Delhi. Il a récemment partagé sur son Twitter un projet où il s’est engagé avec les enfants de Nizamuddin Basti. Il a partagé les pensées et les cadeaux des enfants de l’école allemande du Nikolaustag avec les enfants du projet Hope à Nizamuddin Basti. Il l’a appelé “un grand moment pour partager nos pensées d’avant Noël et nos cadeaux avec eux”.

Pendant ce temps, le consul d’Allemagne à Bangalore a également partagé des souhaits uniques pour les fêtes de fin d’année. Achim Burkart a partagé un clip sur sa poignée Twitter avec un autorickshaw qui arrive. L’un après l’autre, plusieurs membres du consulat sortent en costume de Père Noël. Après une partie de cricket intéressante, ils se réunissent pour souhaiter à tous un joyeux Noël et une bonne année.

Quels sont les vœux de Noël les plus intéressants que vous ayez vus circuler sur Internet cette année ?

