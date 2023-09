Berlin a affirmé que son diplomate ne savait pas que Yaroslav Hunka avait combattu avec les Waffen SS.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a ignoré la participation de son ambassadeur au Canada aux ovations embarrassantes de la semaine dernière pour un vétéran ukrainien de la Waffen SS, affirmant qu’elle ignorait qu’il était un nazi lorsqu’elle s’est jointe aux législateurs d’Ottawa pour l’applaudir.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Sebastian Fischer, a reconnu la gaffe pour la première fois mercredi, lorsqu’il a été interrogé lors d’un point de presse sur l’honneur rendu par l’ambassadrice Sabine Sparwasser au collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale, Yaroslav Hunka. Les membres du Parlement canadien se sont levés et ont ovationné longuement Hunka, 98 ans, lors de sa présentation lors de la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky vendredi. Zelensky et le Premier ministre canadien Justin Trudeau faisaient partie des participants enthousiastes aux acclamations.

Sparwasser ne connaissait tout simplement pas l’affiliation nazie de Hunka lorsqu’elle s’est jointe à d’autres pour l’applaudir, a affirmé Fischer. Le porte-parole a reconnu que l’incident était inacceptable, mais la véritable identité de Hunka n’était pas connue du diplomate allemand ni des autres membres de la foule car sa présence à l’événement n’avait pas été annoncée au préalable.

En savoir plus Trudeau du Canada s’excuse d’avoir honoré les nazis ukrainiens de la Waffen SS

Cependant, lorsque le président de la Chambre, Anthony Rota, a présenté son invité à la foule, il a noté que Hunka « s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes » ce qui, par définition, suggérait qu’il servait aux côtés des puissances fascistes de l’Axe. « C’est un héros ukrainien, un héros canadien, et nous le remercions pour tous ses services », dit l’orateur.

Rota a démissionné de son poste mardi et s’est excusé pour son erreur en honorant Hunka. L’ancien combattant était volontaire dans la 14e division Waffen Grenadier des SS, une unité ukrainienne qui a commis des atrocités contre les Juifs et les Polonais sur le front de l’Est.

Interrogé sur la raison pour laquelle Sparwasser pouvait ne pas comprendre l’affiliation nazie de Hunka – bien qu’on lui ait dit qu’il avait combattu contre l’Armée rouge – Fischer a répondu qu’il y avait d’autres explications possibles à son rôle dans la guerre. Par exemple, a-t-il théorisé, Hunka aurait pu être un combattant de l’Armée intérieure polonaise, qui combattait à la fois les forces allemandes et russes.

En savoir plus La Russie pourrait demander l’extradition d’un vétéran canado-ukrainien de la Waffen SS – ambassadeur

Les collaborateurs des nazis ukrainiens ont massacré des milliers de Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Hunka faisait partie des milliers de combattants ukrainiens autorisés à émigrer au Royaume-Uni et au Canada après la Seconde Guerre mondiale, malgré leur éventuelle participation à des crimes de guerre.

Moscou a qualifié cet incident d’abus cynique de la mémoire des victimes du nazisme et d’exemple de russophobie flagrante, et a déclaré qu’elle pourrait lancer une enquête sur d’éventuels crimes de guerre et demander l’extradition de Hunka. La Pologne, qui compte parmi les principaux soutiens de l’Ukraine moderne dans sa lutte contre la Russie, a également demandé l’ouverture d’une enquête sur les crimes de guerre potentiels commis par Hunka.