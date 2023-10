L’ambassadeur affirme que les inondations en Libye pourraient fournir une feuille de route vers la stabilité politique

L’ambassadeur en Libye, Richard Norland, a déclaré jeudi que les inondations qui ont fait des milliers de morts autour de Derna pourraient relancer les efforts visant à unifier la nation fracturée.

« Je pense que le décor est réellement planté pour l’élaboration d’une feuille de route crédible et convenue en vue des élections », a déclaré Norland.

Le gouvernement libyen est divisé entre administrations rivales depuis 2014 et a connu d’importants troubles politiques depuis la destitution du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

L’ambassadeur américain en Libye a déclaré jeudi que les inondations meurtrières qui ont dévasté une ville côtière libyenne le mois dernier ont stimulé de nouveaux efforts pour unifier ce pays riche en pétrole.

Lors d’une conférence de presse en ligne, Richard Norland a insisté sur le fait que la tragédie, qui a tué des milliers de personnes dans la ville orientale de Derna, rendait encore plus urgente « d’unifier les institutions du pays » après une décennie de conflit et de division.

« Je pense que le décor est réellement planté pour l’élaboration d’une feuille de route crédible et convenue en vue des élections », a-t-il déclaré.

L’EST DE LA LIBYE CRAINTE 2 000 MORTS A LA SUITE DE GRAVES INONDATIONS

Des pluies et des inondations dévastatrices, déclenchées par la tempête méditerranéenne Daniel, ont frappé certaines parties de l’est de la Libye en septembre. L’eau a submergé deux barrages vieillissants à l’extérieur de Derna le 11 septembre, provoquant des inondations massives qui ont emporté des bâtiments résidentiels dans la mer et endommagé jusqu’à un tiers des logements et des infrastructures de Derna, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Les responsables gouvernementaux et les agences humanitaires ont estimé le nombre de morts entre plus de 4 000 et plus de 11 000.

Le désastre a apporté une rare unité à la Libye, riche en pétrole, divisée entre des administrations rivales depuis 2014. Toutes deux sont soutenues par des mécènes internationaux et des milices armées dont l’influence dans le pays a explosé depuis le soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN qui a renversé un dirigeant autocratique. Mouammar Kadhafi en 2011.

Pour rendre les élections possibles, Norland a déclaré que les deux gouvernements doivent s’entendre sur une série de lois électorales et sur la formation d’un gouvernement intérimaire qui superviserait le vote.

L’ambassadeur a déclaré que lui et le général Michael E. Langley, le plus haut commandant américain pour l’Afrique, avaient tenu plusieurs réunions avec des personnalités politiques libyennes à la suite des inondations de septembre, notamment avec le général Khalifa Hiftar, chef de l’armée nationale libyenne autoproclamée. . Hiftar et sa puissante force sont alliés à l’administration orientale, sous laquelle tombe Derna.

LA LIBYE DIVISE LA VILLE INONDÉE EN SECTEURS AFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION POSSIBLE DE LA MALADIE

À la suite de la catastrophe, de nombreuses personnes en Libye et ailleurs ont appelé à une enquête internationale sur une éventuelle négligence du gouvernement, reflétant la profonde méfiance du public à l’égard des institutions de l’État. Les deux barrages n’avaient pas été entretenus depuis des décennies malgré les avertissements répétés selon lesquels ils étaient défectueux.

Lors de la conférence de presse, l’ambassadeur a également appelé à la formation d’un mécanisme unifié des deux gouvernements pour diriger la reconstruction de la ville. Un mécanisme conjoint a été proposé pour la première fois lundi par l’envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily.

De nombreuses initiatives visant à unifier les gouvernements rivaux de la Libye ont échoué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un précédent processus négocié sous l’égide de l’ONU a installé un gouvernement intérimaire – avec Dbeibah à sa tête – début 2021 dans le but de guider le pays vers des élections plus tard dans l’année. Les élections n’ont jamais eu lieu en raison de désaccords sur plusieurs questions clés, notamment l’éligibilité à la candidature présidentielle.