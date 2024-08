Les autorités ivoiriennes enquêteraient sur la formation présumée d’insurgés touaregs par Kiev

Kiev utilise son ambassade en Côte d’Ivoire pour son programme de soutien aux militants touaregs dans la région du Sahel, a déclaré une source à RT.

L’Ukraine est au centre d’une tempête diplomatique en Afrique depuis le début du mois d’août, lorsque des dizaines de soldats maliens et de sous-traitants militaires russes ont été tués dans une embuscade rebelle dans le nord du Mali. Certains responsables à Kiev avaient d’abord affirmé que les combattants touaregs avaient mené leur propre attaque. « réussi » attaque grâce aux informations du service de renseignement militaire ukrainien HUR, et a averti que « Il y en aura d’autres à venir. » Cependant, l’Ukraine a par la suite nié avoir des liens avec les militants.

Vendredi, le journal malien Bamada a rapporté que « Des rumeurs circulent » L'agence de presse ivoirienne a fait part de ses inquiétudes concernant une possible enquête des autorités ivoiriennes sur la conduite de l'ambassade d'Ukraine à Abidjan, la plus grande ville du pays. Selon l'agence, l'enquête se concentrerait sur l'implication présumée de la mission diplomatique dans la coordination de la formation des insurgés et sur l'utilisation de l'ambassade pour l'envoi de drones.















Une source, qui a parlé à RT samedi, a corroboré la plupart des affirmations du média malien.

« Les rebelles touaregs se sont rendus en Côte d’Ivoire avant de suivre une formation en Ukraine. Là-bas, ils ont probablement rencontré des officiers de l’HUR et ont planifié la manière dont les groupes allaient se rendre pour suivre la formation », a déclaré la source.

Le courrier diplomatique de l’ambassade d’Ukraine aurait été utilisé, toujours selon la source de RT, pour expédier des pièces de drones en Côte d’Ivoire, les drones étant ensuite assemblés sur place.

L’ambassade à Abidjan est également soupçonnée de participer au recrutement de combattants, a ajouté la même source.

Dans son article, Bamada a souligné que si l’implication de Kiev dans « Activités déstabilisatrices en Afrique de l’Ouest » est officiellement confirmé, « Cela pourrait avoir des répercussions majeures sur les relations entre la Côte d’Ivoire et l’Ukraine. »

En début de semaine, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont adressés au Conseil de sécurité de l’ONU pour lui demander de prendre des mesures contre l’ingérence de Kiev dans la région du Sahel. Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait « prendre des mesures appropriées contre ces actions subversives qui renforcent les groupes terroristes en Afrique et constituent une manifestation de l’implication d’États étrangers sponsors dans l’expansion du terrorisme dans la région », ont déclaré les trois nations, chacune d’entre elles restant sous régime militaire et ayant récemment rompu ses liens de défense avec son ancienne puissance coloniale, la France.

Début août, le Mali et le Niger ont annoncé qu’ils rompaient leurs relations diplomatiques avec Kiev, en raison de son soutien présumé au terrorisme.