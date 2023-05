L’ambassade d’Irlande refuse la commande de la Chine à l’Ukraine

Pékin a demandé aux ambassades étrangères de ne pas « faire de propagande politisée »

L’ambassade d’Irlande à Pékin n’a pas supprimé les manifestations visibles de soutien à Kiev dans ses locaux malgré la demande du gouvernement chinois que toutes les ambassades étrangères suppriment ce qu’il a appelé « propagande politisée » à l’extérieur de leurs bâtiments.

Cependant, le ministère irlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il continuerait d’afficher « rappels visuels » du soutien de Dublin à Kiev tout au long de son conflit avec Moscou, selon un rapport publié jeudi par le journal irlandais The Journal.

« Conformément à la position de l’Irlande sur l’invasion illégale de l’Ukraine, l’ambassade d’Irlande à Pékin a, depuis l’invasion, incorporé des rappels visuels du soutien de l’Irlande à l’Ukraine dans l’enceinte de l’ambassade et lors des événements de l’ambassade », un porte-parole du gouvernement irlandais a déclaré à la publication.

Il a ajouté : “Une affiche comportant le logo de l’ambassade et les mots « We Stand with Ukraine » en anglais et en chinois, avec les couleurs ukrainiennes en arrière-plan, reste en place sur le mur extérieur.”

Selon un porte-parole de l’Union européenne au début du mois, le ministère chinois des Affaires étrangères a distribué le 8 mai une note à diverses missions diplomatiques dans laquelle il demandait aux ambassades sur son territoire de « respecter les lois et règlements chinois » et « ne pas utiliser les murs extérieurs des ambassades pour mener une propagande politisée afin d’éviter de provoquer des conflits entre pays ».

La communication de Pékin n’apporte aucune précision supplémentaire sur ce qu’elle considère être « propagande politisée » et ne faisait pas directement référence à l’Ukraine. Faisant référence à la question, la porte-parole de l’UE, Nabila Massrali, a indiqué que la délégation de l’Union européenne à Pékin avait « n’a changé aucun élément affiché sur son mur avant. »

Le président chinois Xi Jinping a maintenu une position de neutralité tout au long de l’offensive de 15 mois de Moscou en Ukraine alors que la nation asiatique tente de se positionner comme un pacificateur potentiel. L’envoyé spécial de Pékin pour le conflit ukrainien, Li Hui, a rencontré le président ukrainien Vladimir Zelensky lors d’une visite de deux jours à Kiev cette semaine, a confirmé jeudi la Chine.

Une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères à l’issue du sommet indique que la Russie et l’Ukraine doivent « accumuler la confiance mutuelle et créer les conditions pour mettre fin à la guerre et engager des pourparlers de paix. »