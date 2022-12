L’ambassade des États-Unis est la dernière cible d’une vague de lettres piégées en Espagne

La lettre piégée a été envoyée à l’ambassade des États-Unis à Madrid.

Il s’agit du sixième appareil à être envoyé à des cibles de haut niveau, dont un qui a été envoyé au Premier ministre espagnol la semaine dernière.

Une précédente bombe, envoyée sur une base aérienne près de Madrid, a été découverte avant l’aube jeudi.

Des experts en déminage ont désamorcé jeudi une lettre piégée à l’ambassade des États-Unis à Madrid, le sixième engin de ce type envoyé à des cibles de premier plan dans une vague qui a incité l’Espagne à renforcer la sécurité et à jurer de ne pas être dissuadée de soutenir l’Ukraine.

La campagne a commencé par un colis envoyé au Premier ministre Pedro Sanchez le 24 novembre, incitant Madrid à renforcer la sécurité autour des bâtiments publics. Depuis mercredi, des engins similaires ont également été envoyés au ministère de la Défense, à une base aérienne, à un fabricant d’armes et à l’ambassade d’Ukraine – où un agent de sécurité a été légèrement blessé.

La ministre espagnole de la Défense, Margharita Robles, qui visitait jeudi la ville portuaire ukrainienne d’Odessa et a rencontré son homologue ukrainien Oleksii Reznikov, a déclaré que les lettres piégées n’empêcheraient pas l’Espagne de soutenir la “juste cause” de l’Ukraine.

Dit-elle:

Ce qui doit être très clair, c’est qu’aucune de ces livraisons ni aucune autre action violente ne modifiera l’engagement clair et ferme de l’Espagne, des pays de l’OTAN et de l’Union européenne à soutenir l’Ukraine.

Le dernier colis a été intercepté à l’ambassade des États-Unis par des responsables de la sécurité et a ensuite explosé lors d’une explosion contrôlée par la police espagnole.

Mercredi, un colis adressé à l’ambassadeur d’Ukraine en Espagne a explosé à l’ambassade du pays alors qu’un responsable de la sécurité enquêtait dessus, lui causant des blessures mineures aux mains et une commotion cérébrale. La sécurité a également été renforcée autour des ambassades.

Plus tard mercredi, Instalaza, un fabricant d’armes de Saragosse, dans le nord-est de l’Espagne, qui a envoyé plus de 1 000 lance-roquettes C90 en Ukraine a reçu un autre colis, et jeudi une base aérienne abritant un centre satellite de l’Union européenne, le ministère espagnol de la Défense et le L’ambassade des États-Unis a également reçu des colis.

L’UKRAINE POINTE DU DOIGT À MOSCOU

Après l’explosion du colis destiné à l’ambassade d’Ukraine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a ordonné à toutes les ambassades de Kyiv à l’étranger de renforcer “de toute urgence” la sécurité.

L’ambassadeur d’Ukraine en Espagne, Serhii Pohoreltsev, a semblé blâmer la Russie.

“Nous avons des instructions du ministère en Ukraine selon lesquelles, compte tenu de la situation, nous devons nous préparer à tout type d’incident (…) activités russes à l’extérieur du pays”, a-t-il déclaré mercredi à la chaîne de télévision espagnole TVE.

La Russie a envahi l’Ukraine il y a neuf mois dans ce qu’elle appelle une « opération militaire spéciale » que Kyiv et l’Occident décrivent comme une saisie impérialiste non provoquée de terres.

L’Espagne a envoyé ou s’est engagée à envoyer du matériel militaire et humanitaire pour soutenir l’Ukraine dans le conflit, y compris des lanceurs de missiles sol-air, une batterie de six obusiers légers, des munitions et des gilets pare-balles et des armes légères, ainsi que d’offrir à ses aviateurs une formation dans l’air défense en Espagne.

Jeudi, le compte Twitter de l’ambassade de Russie en Espagne a publié un communiqué condamnant “toute menace ou acte terroriste” en relation avec les cinq lettres piégées, “particulièrement dirigées contre une mission diplomatique”.

“FLAMMES SOUDAINES”

La livraison de lettres piégées dans la capitale espagnole a provoqué des fermetures de routes et un chaos de la circulation autour des principaux bâtiments diplomatiques et publics.

S’exprimant avant la découverte du dernier colis à l’ambassade des États-Unis, le vice-ministre espagnol de l’Intérieur a déclaré que les premières indications suggéraient que les cinq premiers colis avaient été envoyés depuis l’Espagne.

Rafael Perez, le ministre adjoint responsable de la sécurité, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse que les appareils artisanaux étaient envoyés dans des emballages bruns contenant une poudre inflammable et un fil de déclenchement qui généreraient des “flammes soudaines” plutôt qu’une explosion.

Les colis étaient adressés aux responsables des institutions auxquelles ils étaient adressés.

Un appareil a été conservé intact à des fins d’enquête, a déclaré Perez, tandis que les autres ont été déclenchés par les forces de sécurité lors d’explosions contrôlées.

“Il semble qu’ils aient tous été envoyés de l’intérieur du pays, mais nous nous basons sur les premières inspections visuelles sans avoir encore de rapport technique approfondi”, a-t-il déclaré.

Perez a déclaré qu’il ne semblait pas encore nécessaire de convoquer le comité de sécurité qui évaluerait l’intensification du niveau de menace terroriste en Espagne, qui est déjà au deuxième niveau le plus élevé après les attaques islamistes en Europe au cours de la dernière décennie.

Une source proche de l’enquête a déclaré que, bien que les appareils soient faits maison, “ils n’étaient pas quelque chose que n’importe qui pouvait fabriquer”, et les enquêteurs cherchaient maintenant à retracer leur contenu jusqu’à leur origine.

Une autre source impliquée dans l’enquête judiciaire a déclaré que les grandes enveloppes avaient toutes la même police de caractères et semblaient provenir du même expéditeur. Ils contenaient un “mécanisme d’allumage électrique” et une substance similaire à de la poudre à canon, a indiqué la source.

Le service postal a été chargé de filtrer toutes les lettres adressées à des institutions de premier plan, a-t-il ajouté.

La Haute Cour espagnole spécialisée dans le terrorisme a ouvert une enquête.