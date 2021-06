L’ambassade des États-Unis au Vatican arbore le drapeau de la fierté LGBT, offensant les catholiques — RT USA News

La croisade de politique étrangère réveillée du département d’État a atteint le Vatican, alors que l’ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège a triplé pour célébrer le mois de la fierté LGBTQI +, à la fois sur les réseaux sociaux et en hissant le drapeau arc-en-ciel.

« Les États-Unis respectent la dignité et l’égalité des personnes LGBTQI+. Les droits LGBTQI+ sont des droits humains », a déclaré l’ambassade sur Twitter, Facebook et Instagram mardi, montrant une photo du drapeau de la fierté accrochée à la façade avant et annonçant qu’il serait là « pendant le mois de juin.

L’ambassade des États-Unis près le Saint-Siège célèbre #MoisFierté avec le drapeau de la fierté en exposition pendant le mois de juin. Les États-Unis respectent la dignité et l’égalité des personnes LGBTQI+. Les droits LGBTQI+ sont des droits humains. pic.twitter.com/Xentlnr16E – États-Unis au Saint-Siège (@USinHolySee) 1 juin 2021

Avant cela, l’ambassade avait tweeté une photo de la Maison Blanche illuminée aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Son prochain tweet était un lien vers une déclaration du secrétaire d’État Antony Blinken, célébrant le mois de juin comme le mois de la fierté.

« Le [State] Le Département s’est engagé à accroître l’engagement des États-Unis sur les questions de droits humains des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et intersexes (LGBTQI+) à l’étranger », Blinken a dit, ajoutant, « Nous reconnaissons que, grâce à ces partenariats, nous serons en mesure de construire une société mondiale plus sûre et plus inclusive pour toutes les personnes LGBTQI+.«

La réponse sur toutes les plateformes de médias sociaux a été extrêmement négative. Les catholiques romains ont pris le drapeau comme une insulte, car juin est le mois qu’ils ont consacré au Sacré-Cœur de Jésus.

« Difficile de voir cela comme autre chose qu’une insulte délibérée et provocatrice au catholicisme traditionnel », a écrit Le rédacteur en chef de Newsweek, Josh Hammer. « Pas un bon coup d’oeil. »

D’autres se sont demandé si le même drapeau flottait dans les ambassades des États-Unis dans les pays musulmans – dans lesquels l’homosexualité est punie de mort – et ont remis en question le catholicisme de l’actuel président américain Joe Biden comme un simple bouclier contre les critiques.

Avons-nous ce drapeau accroché en Arabie Saoudite ? Indonésie? Irak? Ou la politique de l’administration Biden est-elle vraiment destinée à provoquer l’Église catholique ? Marre d’être sermonné sur la dévotion douteuse de Biden envers l’Église et de l’utiliser comme bouclier d’immunité contre les critiques. https://t.co/TDMBXcODZR – Ellen Carmichael (@ellencarmichael) 1 juin 2021

L’ambassade américaine à Riyad n’a pas hissé le drapeau de la fierté, du moins pas selon son fil Twitter. Ça faisait déclarer fidélité au programme de diversité du département d’État de Black Lives Matter la semaine dernière, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de George Floyd – comme l’a fait celui du Vatican – mais ni l’un ni l’autre n’a ouvertement arboré le drapeau BLM, contrairement à de nombreuses autres ambassades américaines à travers le monde.

Blinken avait autorisé – mais n’avait pas ordonné – aux ambassades américaines de hisser le drapeau du BLM la semaine dernière, à la suite de la note d’avril approuvant l’utilisation de mâts officiels pour afficher la bannière de la fierté.





L’adhésion ouverte des États-Unis au drapeau et à l’agenda LGBT remonte au mandat d’Hillary Clinton à Foggy Bottom, lors du premier mandat de l’administration de Barack Obama. Malgré toute la fureur des démocrates selon laquelle le président Donald Trump était d’une manière ou d’une autre contre les droits des LGBT, son administration les a défendus avec le même zèle – comme à Moscou l’été dernier – mais a réservé les mâts officiels au seul drapeau américain.

En réponse à la poussée du drapeau BLM, une demi-douzaine de législateurs républicains ont proposé un projet de loi qui interdirait aux ambassades d’afficher « des drapeaux intrinsèquement politiques qui ne sont en aucun cas affiliés au gouvernement américain », mais il est peu probable que leur projet de loi aille nulle part dans un Congrès contrôlé par les démocrates.





Alors que le Vatican n’a pas encore réagi au drapeau de la fierté, son affichage est un écart marqué par rapport au mandat de l’ambassadeur précédent. En juin 2020, le pape François a décerné à Callista Gingrich – épouse de l’ancien président de la Chambre Newt Gingrich et fervente catholique – le titre de chevalier de l’Ordre de Pie IX. Après son départ en janvier, l’ambassade est dirigée par le chargé d’affaires, Patrick Connell, officier de carrière du service extérieur et démocrate.

