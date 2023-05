L’ambassade des États-Unis au Pakistan émet une alerte de sécurité au milieu de violents affrontements avec des manifestants suite à l’arrestation d’Imran Khan

L’ambassade des États-Unis à Islamabad, au Pakistan, a émis mercredi une alerte de sécurité annulant toutes les réunions consulaires jusqu’à la fin de la semaine alors que les protestations contre l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan sont devenues violentes.

L’alerte est survenue alors que des séquences vidéo montraient des policiers et des manifestants esquivant des objets volant dans les airs tandis que des gaz lacrymogènes remplissaient les rues alors que Khan comparaissait pour une audience.

L’ambassade, qui a averti les citoyens pakistanais d’être conscients d’éventuelles pannes d’Internet et des restrictions de voyage, a déclaré qu’elle resterait « ouverte et disponible pour les services d’urgence ».

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE PAKISTAN IMRAN KHAN ARRÊTÉ POUR CORRUPTION PAR LA POLICE

« L’ambassade des États-Unis a temporairement limité les mouvements du personnel de l’ambassade aux seuls voyages officiels et essentiels à la mission, compte tenu des fermetures de routes potentielles et des retards de circulation associés », a-t-il ajouté. « L’ambassade des États-Unis encourage fortement les citoyens américains à éviter les grands rassemblements, les déplacements inutiles et à rester vigilants sur leur environnement. »

Les manifestations sont devenues violentes mercredi dans la capitale devant un poste de police à Islamabad où Khan a été détenu et où son audition a eu lieu pour des accusations de corruption.

Les manifestations devraient se poursuivre après la décision du juge de mercredi selon laquelle Khan peut être détenu par les autorités pendant huit jours.

La police pakistanaise a arrêté des centaines de partisans de Khan après que les manifestations sont devenues violentes après son arrestation mardi.

Le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan a appelé cette semaine ses partisans à « fermer le Pakistan » dans une manifestation d’opposition après qu’il ait été arrêté de manière dramatique par des dizaines d’hommes armés du Bureau national de la responsabilité du Pakistan vêtus d’un équipement anti-émeute.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE PAKISTANAIS IMRAN KHAN RASSEMBLE DES MILLIERS DE SUPPORTERS MALGRÉ LES MANDATS D’ARRÊT

Les mesures d’arrestation apparemment exubérantes étaient un effort pour bloquer les troubles potentiels, qui avaient éclaté lors de précédentes tentatives d’arrestation entre les forces de police et les partisans de Khan.

Mais l’arrestation de Khan intervient à un moment précaire pour le Pakistan, car les tensions politiques sont non seulement restées exacerbées depuis qu’il a été démis de ses fonctions en avril 2022 par un vote de défiance, mais alors que le pays continue de se remettre d’une crise économique.

L’inflation au Pakistan a grimpé à 36% et un plan de sauvetage étranger de plus d’un milliard de dollars du Fonds monétaire international a été retardé pendant des mois en raison de problèmes techniques liés au cadre de la politique.

Les services de données mobiles et l’accès aux sites de médias sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter ont été interrompus alors que les services de sécurité cherchaient à calmer les troubles après qu’au moins une personne a été tuée mardi soir.

Quelque 945 partisans de Khan ont été arrêtés dans la seule province du Pendjab après que 25 véhicules de police et au moins 14 bâtiments gouvernementaux ont été incendiés, selon des responsables de la police.

« Cela ne peut pas être toléré, la loi suivra son cours », a déclaré le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, lors d’une conférence de presse. « Ces attaques violentes ne sont pas le résultat d’un déchaînement public, elles ont été planifiées par la base du PTI. »

Reuters a contribué à ce rapport.