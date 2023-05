L’ambassade des États-Unis au Brésil publie une vidéo pédagogique sur « l’importance d’utiliser des pronoms neutres »

L’ambassade des États-Unis à Brasilia, au Brésil, a publié une vidéo enseignant « l’importance » d’utiliser des pronoms non sexistes, notamment « xe/xem » et « ze/hir ».

La vidéo a été publiée mercredi sur les réseaux sociaux de l’ambassade à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. La description de la vidéo indique qu’il existe une « gamme d’identités de genre au-delà des hommes et des femmes » et qu’il n’est pas possible de connaître le sexe d’une personne en fonction de son apparence.

L’orateur de la vidéo, qui a dit qu’il s’appelait Mark, a noté que ses pronoms étaient lui et lui avant d’expliquer pourquoi les gens ne devraient pas assumer les pronoms de quelqu’un d’autre.

SPORTS ILLUSTRATED FACES BACKLASH POUR NOMMER LA POP STAR FÉMININE TRANSGENRE KIM PETRAS COMME MODÈLE DE COUVERTURE DE MAILLOT DE BAIN

« Vous avez probablement remarqué que de plus en plus de gens énoncent leurs pronoms préférés lorsqu’ils se présentent dans des conversations sociales, en classe, au travail, dans leurs signatures de courrier électronique et sur les réseaux sociaux », a déclaré Mark. « La raison est simple. Il existe une gamme d’identités de genre au-delà des hommes et des femmes. En anglais, beaucoup utilisent les pronoms il/lui ou elle/sa. Mais un nombre croissant de personnes utilisent des pronoms différents comme ils/eux, xe/xem , ze/hir, per/pers et ey/em. On les appelle des pronoms neutres.

LES RÉPUBLICAINS EXIGENT DES RÉPONSES DU DIRECTEUR DES NIH APRÈS 2 IMPLIQUÉS DANS UNE ÉTUDE SUR LES JEUNES TRANSGENRES « MORT PAR SUICIDE »

« Ils ne précisent pas le sexe du sujet de la phrase, et ils existent parce que vous ne pouvez pas supposer le sexe de quelqu’un simplement en le regardant », a-t-il poursuivi. « Les mots comptent, et ce sont des outils puissants pour transmettre du sens et se connecter plus profondément les uns aux autres. »

Mark a affirmé que faire des « hypothèses incorrectes » sur le sexe d’une personne est une « micro-agression » qui, selon lui, pourrait être blessante pour les personnes qui s’identifient aux communautés transgenres ou queer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Alors, quelle est la meilleure façon d’être sûr que vous utilisez les bons pronoms ? » Il suffit de demander. Demander et utiliser les pronoms préférés de quelqu’un montre du respect et aide à créer un environnement inclusif », a-t-il conclu.