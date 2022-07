L’ambassade des États-Unis alarmée par la lutte pour le pouvoir au sein de la compagnie pétrolière libyenne

L’ambassade a tweeté que les responsables américains suivaient les développements avec “une profonde inquiétude”. Il a ajouté que la National Oil Corporation a préservé son indépendance politique et a travaillé efficacement sous le président Mustafa Sanalla, en signe de soutien américain pour lui.

Cela s’est produit un jour après que le gouvernement d’Abdul Hamid Dbeibah, basé à Tripoli, a annoncé le limogeage de Sanallah et la nomination de Farhat Bengdara, ancien gouverneur de la Banque centrale de Libye, comme nouveau chef du pétrole du pays. Dbeibah a également annoncé la nomination d’une commission de quatre membres pour superviser le transfert. Cela s’est produit alors que Sanallah et son conseil d’administration étaient sortis du bureau pour célébrer les vacances de l’Aïd El Adha.

Plus tôt jeudi, le CNO a publié un communiqué indiquant que des véhicules militaires appartenant à une milice alliée à Dbeibah étaient stationnés à l’intérieur de ses locaux. Le communiqué du CNO a déclaré qu’il tiendrait Dbeibah responsable de toute tentative de perturber leur travail.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le personnel du NOC a semblé se rassembler à l’entrée du bâtiment du NOC pour empêcher les membres de la commission nommée par Dbeibah d’intervenir. Cependant, plus tard, le gouvernement de Dbeibah a annoncé que la commission et le nouveau chef du pétrole était entré dans le bâtiment et avait pris le relais.